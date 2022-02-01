46.DSによる邪魔がmiwに立て続けに！！4度目のあげなおし 船瀬大御所隠れ家にて言いたい放題　2022年1月16

船瀬大御所とのツーショット写真を上げようとしましたが何故かうまくいかず、、、なのでこの女解決ゾロ別バージョンをあげた動画関連ではないものもあるが観て広める＆行動、自分にできるベストを尽くしてほしい：1月30：・ドキュメンタリーで世界の動きが知れる・vaccine被害は予測不可能なほどに今後も。。。突然変異体で。。。・このチキンのトルドーは「5日間の自宅ひきこもり始めた」と公的記事表現では「5日間の自主隔離」をしたとカナダ人から聞いた 笑う このパペットのチキンさ トラックドライバーが怖いのか？反撃や襲撃や抗議が怖くて仕方がないらしい余談だが、[フランス人から言わせるとこの人のフレンチ演説、フレンチも？らしいが」カナダ市民を大応援中のmiwとしては、この引きこもりチキンはもうそのままひきこもっとけ！と 「カッコつけてフレンチ話しているがやめたほうが良いとフレンチらの話し 英語だけでいいからね もう出てくんな！トルドーよ、GOT IT?w]・カナダだけでなく世界に広がるこの動きがベルギーやオーストラリア等でもアメリカのIT大手「グーグル」が利用者の位置情報を不正に収集したとしてアメリカの4つの州などがグーグルを提訴しました。首都ワシントンDCのラシーン司法長官は25日、グーグルがアカウントの設定などを変更し、利用者が自分の位置情報の追跡をほぼ停止できないようにし、位置情報にアクセスできるよう操作したとしてグーグルを提訴しました。「ダークパターン」と呼ばれる手法で、実際には位置情報が必要ない場合にも「位置情報を有効にしないとアプリが機能しない」という通知を出して、利用者にプレッシャーをかけたなどと主張しています。他3州と協力して「グーグルに違反に対する罰則を科すよう求める」としています