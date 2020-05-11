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Covid19: Undercover in Österreichs grösstem Krankenhaus // Undercover in Austrias Biggest Hospital
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409 views • May 11, 2020
In diesem Video besuchte ich das AKH in Quarantäne Woche 1 und Woche 2 um die massiven Beschränkungen und Veränderungen in der Handhabe, zu dokumentieren.
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