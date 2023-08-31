BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ILLEGAL FIGHTING AGE MEN IN CAMO FLOODING INTO AMERICA WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
277 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
227 views • August 31, 2023

AMERICA'S OPEN BORDERS ARE BRINING IN ILLEGAL MEN PREPARED TO DESTROY AMERICA NOW. WHILE BRAIN DEAD AMERICANS ARE FILLING THE ARENAS RIGHT NOW MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING IN TO MURDER AMERICANS. WHAT DO YOU THINK WILL HAPPEN WHEN OUR TRAITOR GOVERNMENT REMOVES THE FREE PERKS FROM THESE INSANE ILLEGALS? I'LL TELL YOU! THESE FREELOADERS WILL BE COMING AFTER YOU AND I AND WILL MURDER US. A PERSON IS A DAMN FOOL NOT TO CARRY ARMED PROTECTION EVERYWHERE THEY GO NOW. BY ALL MEANS HAVE A VIDEO CAMERA TO RECORD ANT ATTACK YOU MAYBE CONFRONTED WITH. OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM WON'T TAKE YOU WORD FOR IT IF AN ILLEGAL ATTACKS YOU! THENK GOODNESS MY WIFE AND GREWUP IN THE 1950'S WHEN AMERICA WASN'T INSANE. ONLY A FOOL ISN'T PREPPING RIGHT NOW...THE BIBLE DECLARES A VEIL OF DELUSION WILLBE CAST OVER IN THESE END TIMES WE'RE NOW LIVING IN. THE OCCULT ELITE WANT TO ELIMINATE ALL AMERICANS. IF YOU DON'T BELIEVE IT LOOK WHAT HAPPENED WITH THE DEW LASER CREMATIONS IN PARADISE CA AND RECENTLY IN MAUI. STOP BELIEVING OUR LYING GOVERNMENT. THE DAY OF DISASTER IS AT OUT FRONT DOOR AND FEW AMERICANS ARE PREPARED. DON'T COME TO MONTANA BECAUSE EVERY HOME HAS AT LEAST 12 GUNS. THEY WON'T BE AFRAID TO SHOOT AND WILL STAND THEIR GROUND WHEN FOREIGN TROOPS OR ILLEGALS COME TO BUST DOWN OUR DOORS...WAKEUP DAMIT!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
We Are Sleepwalking Into World War III: Why I&#8217;m Preparing for the Worst

We Are Sleepwalking Into World War III: Why I’m Preparing for the Worst

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy