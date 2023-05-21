Ιταλία – AIFA: “Έκρυψαν ακόμα και τις παρενέργειες στα βρέφη που θήλαζαν!”

📍 Στο επεισόδιο της 9ης Μαΐου 2023 της εκπομπής "Fuori dal Coro", που παρουσιάζει ο Μάριο Τζορντάνο στο Ιταλικό κανάλι Rete4, προβλήθηκε ένα ακόμη συγκλονιστικό ρεπορτάζ για την Κόβιντ και τα εμβόλια.

🔺Η ΑΙFΑ (ΕΟΦ) αποφάσισε να αποκρύψει την πιθανότητα ότι μέσω του θηλασμού μητέρων που είχαν λάβει το εμβόλιο, θα μπορούσαν να προκληθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στα μωρά.

🔺 Υπάρχουν 650 οικογένειες που ζήτησαν αποζημιώσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Κόβιντ. Σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η δίκη στη Ρώμη. 2500 σελίδες έρευνας της Εισαγγελίας καταγγέλλουν λάθη, καθυστερήσεις, παραλείψεις, ψέματα. Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Κόντε καυχιόταν για την ασφάλεια στα MME.

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