Волшебная Притча Матери Мира. «Пред Лицом Вечности». Книга «ЗОВ». Статья Виктории ПреобРАженской

Волшебная Притча Матери Мира. «Пред Лицом Вечности». Книга «ЗОВ» Виктории ПреобРАженской. Читает Автор. https://youtu.be/TydXFtRxAuw

Фрагмент: «...Человек уходящей эпохи лжи и безнравственности — человек падший. Явление Хорста на планету, в Образе Исуса Христа, — так и Не Изменило сознание мира, не подняло его на ступень выше, а с помощью сил Сета — погрузило ещё глубже в пороки грубой Материи. Ибо патриархальные тысячелетия забвения Истины, пронеслись стремглав, сокрушив под собой Лучезарный Образ Мадонны, Матери Многозвёздного Неба, Исиды-Софии…» (Виктория ПреобРАженская. «Пред Лицом Вечности», 18.03.2012 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/pred-licom-vechnosti ).

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Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/07/26/volshebnaya-pritcha-materi-mira-pred-licom-vechnosti-kniga-zov-statya-viktorii-preobrazhenskoj-video/



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