ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΕΡΓΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΔ; https://ugetube.com/watch/Gx7D3WHEFj4mSMu , https://rumble.com/v28kcqg-soulgenocide.dypa.gov.gr.html .





«Πώς τολμάς μακροχρόνια άνεργε (εγγεγραμμένος στην Αθήνα ΕΠΙ ΕΞΙ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ

ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΟΣ) να ρωτάς ποιά θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησής σου» (από τον ΔΥΠΑ από κάποιο ΚΠΑ2 από την Πελοπόννησο! ήταν η πρόταση) ήταν «ουσιαστικά το νόημα της απάντησης» με πολύ διαφορετική «διπλωματική διατύπωση» από τον ΟΠΕΚΑ στην Αθήνα που τον κάλεσε μάλιστα στις 23/11/2022 για συνέντευξη για την σχετική θέση εργασίας αποφεύγοντας να εκθέσει τα κριτήρια αξιολόγησής του και να απαντήσει συγκεκριμένα στα πάρα πολλά emails του ανέργου με το ίδιο ερώτημα, ο υπάλληλος κύριος Ιωάννης Γιαννόπουλους που του πήρε την συνέντευξη εκ μέρους του ΟΠΕΚΑ.





Πως είναι δυνατόν επί ΕΞΙ ΕΤΗ να μην προτείνει ο ΟΑΕΔ, νυν Δ.ΥΠ.Α, ούτε μία θέση εργασίας σε έναν εγγεγραμμένο άνεργο από την Αθήνα και ξαφνικά να αρχίζουν τα τηλεφωνήματα το ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΟΣ αρχικά από Νομό της Πελοποννήσου! μια Εργασιακή Σύμβουλος για θέση εργασίας στον ΟΠΕΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και μετά από Αθήνα να ενημερώνουν και να του προτείνουν με email διάφορες θέσεις εργασίας ορισμένου Χρόνου στο δημόσιο λίγους μήνες πριν τις εκλογές συμπτωματικά… ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.





Η αξιότιμη μάλιστα Σύμβουλος Εργασίας από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. ΚΠΑ2 κάποιας περιοχής της Αθήνας στην ουσία παραδέχτηκε τηλεφωνικώς ότι δεν πρέπει να «αποκρύπτονται» τα κριτήρια αξιολόγησης για μια προτεινόμενη θέση εργασίας στο δημόσιο ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ωστόσο, θεώρησε ότι πρέπει να τηρηθούν «τα νέα γραφειοκρατικά κριτήρια», που δεν είχε θέσει η προηγούμενη Σύμβουλος Εργασίας από την Πελοπόννησο. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΕΡΓΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚ «ΘΑΥΜΑΤΟΣ» ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ! Ντρέπεσαι και μόνο να ακούς τον παραλογισμό και την απανθρωπιά της δήθεν νόμιμης απαιτούμενης γραφειοκρατίας…





ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ (ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ… ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΠΛΗΡΩΝΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.





Μάλιστα με κυνικότητα είπαν ότι ένα εκκαθαριστικό από το 2016 του ανέργου, το οποίο έστειλε, δεν αρκεί και επομένως απορρίπτεται ο υποψήφιος για την νέα προτεινόμενη θέση εργασίας…

Του έστειλε για πρώτη φορά έστω ανώνυμα email (χωρίς την υπογραφή του υπαλλήλου!) και το ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ όπου ανήκει ο εγγεγραμμένος άνεργος γιατί «ενδιαφέρθηκε»… ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ «ενδιαφέρθηκε» για πρώτη φορά μετά από ΕΦΤΑ ΕΤΗ όχι για να προτείνει κάποια θέση εργασίας στον άνεργο αλλά να του επισημάνει προφανώς ότι δίκαια απορρίφθηκε, από το άλλο ΚΠΑ2 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ! για την νέα προτεινόμενη θέση εργασίας, γιατί δεν έλαβε όλα τα εκκαθαριστικά από έναν άνεργο που δεν έχει κανένα εισόδημα και δεν ξέρει αύριο αν θα ζει!!! ΚΑΙ ΒΑΡΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ.





Η κατάσταση στον Δ.ΥΠ.Α δυστυχώς δεν έχει αλλάξει πολύ όπως αναλυτικά περιγράφω και με το παλαιότερο άρθρο μου «Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(Το άρθρο βασίστηκε σε έρευνα και ρεπορτάζ από την οδύσσεια ενός ανέργου) http://www.freevolition.gr/oaed.htm »





Σήμερα μάλιστα είναι πολύ χειρότερη η κοινωνική, πολιτική, οικονομική και κυρίως η πνευματική μας κατάσταση όπως εκθέτω αναλυτικά στο άρθρο «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»