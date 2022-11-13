«Ο Πραγματικός Άντονι Φάουτσι» - Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Ντοκιμαντέρ - 1ο Μέρος - Επεισόδιο 3/3)

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει 3 επεισόδια και το δεύτερο 2 επεισόδια.





Δείτε τώρα το 3ο επεισόδιο του πρώτου μέρους, πάντα φυσικά με ελληνικούς υπότιτλους.





Το 1ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/2989fe82-226b-4788-b91a-281da7be3ef0

Το 2ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/6cf4f1c1-11bb-4497-ada2-d009597058f5

Το 1ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/763e08b6-600e-4ae4-9e16-ebfec3843029



Το 2ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/c5ed1383-5c4a-4445-a113-1824e14c4fe9



Το βιβλίο “The Real Anthony Fauci” έγινε το #1 μπεστ-σέλερ στη λίστα της Amazon, ήταν επίσης το τοπ-σέλερ προς το τέλος Νοεμβρίου στη λίστα της Wall Street Journal και εξακολουθούσε να βρίσκεται στο τοπ 5 της λίστας της USA Today στα μέσα Δεκεμβρίου.





Ο Κένεντι δήλωσε ότι το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσους προβληματίζονται για το τι συμβαίνει τους τελευταίους 20 μήνες, σε σχέση με αυτό που αποκαλεί “ελεγχόμενη κατεδάφιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο”.





Με πάνω από 2.000 υποσημειώσεις στο βιβλίο, λειτουργεί ως εγκυκλοπαίδεια που περιλαμβάνει την ανάμειξη της Μεγάλης Φαρμακοβιομηχανίας στη δημόσια υγεία, ακόμη και στις ελευθερίες των ανθρώπων.





«Ό,τι βάζω στο βιβλίο παρατίθεται με παραπομπές και πηγές σε δημοσιεύσεις που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους ή σε κυβερνητική βάση δεδομένων ή σε κάποια άλλη αξιόπιστη πηγή. Και δεν κάνω θεωρίες συνωμοσίας, δεν κάνω εικασίες και δεν εξετάζω τα κίνητρα», δήλωσε ο Κένεντι.





Ο Φάουτσι, ο Γκέιτς και το κράτος της βιοασφάλειας, όπως το αφηγείται ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ





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