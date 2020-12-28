© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ιερέας διώχνει και απειλεί τους πιστούς που δεν φοράνε μάσκα.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • December 28, 2020
Κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας στις 24 Δεκεμβρίου 2020 Παραμονή Χριστουγέννων ο Πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς κάλεσε τους πιστούς να μην βγάζουν τη μάσκα του εντός της Εκκλησίας.
Απευθυνόμενος στο ποίμνιο, είπε:
«Όσοι δε φοράτε μάσκα βγείτε έξω. Αλλιώς θα καλέσουμε την αστυνομία
Απευθυνόμενος στο ποίμνιο, είπε:
«Όσοι δε φοράτε μάσκα βγείτε έξω. Αλλιώς θα καλέσουμε την αστυνομία
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.