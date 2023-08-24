Собрание на Йом Кипур и Суд у Белого Престола. Лиланд Джонс.

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Скачивайте документ с переводом к этому видео





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doc https://cloud.mail.ru/public/mzpy/8tAYW4doz





odt https://cloud.mail.ru/public/jDJ8/b1BRw4Dwh









Это перевод видео Лиланда Джонса от 17 сентября 2020 г.





Yom Kippur Assembly of White Throne Judgement https://www.youtube.com/watch?v=HgEHbpGw4Wo (копия: https://vimeo.com/showcase/9172503/video/664438643)









Фрагменты









“«и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня»… (Дан 7:9) Его трон — как пламя огня... этот тот белый престол из 20-й главы Откровения. «колёса Его — пылающий огонь.» Колёса говорят о пришествии Сына Человеческого на облаках. Так что когда Он прийдёт на облаках — это и есть время воскресения!









Зах 3:3-4 “Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом ... снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.” То есть происходит перемена одежд. Запятнанные одежды снимаются, и это служит прообразом обетования о получении прославленного тела...









Откр 20:4 “Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет” Откр 20:5 “Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.” И это означает то, что в будут люди, которые будут умирать во время той тысячи лет… тут так написано, что кажется, что конец этих 1000 лет и есть первое воскресение, когда это не так. Это слово «первое воскресение» должно быть в начале следующего стиха. И тогда мы читаем: «Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.» (Откр 20:6) И это первое воскресение, о котором сказано «блажен и свят имеющий участие в воскресении первом», означает, что они получат прославленные тела и будут священниками Бога и будут царствовать со Христом 1000 лет. То есть 1-е воскресение происходит в начале Миллениума — так же, как и суд у белого престола...









Пришествие Сына Человеческого на облаках — это первое воскресение!





Это происходит в начале Тысячелетия, так же как и суд у белого престола.





Дан 7:9 “… воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег… престол Его — как пламя огня,” Это суд у белого престола.





«колёса Его — пылающий огонь». Колёса означают Его трон. И, когда Сын Человеческий явится на облаках, вокруг трона 4 херувима и 4 колеса. Это движущийся трон. Это знамение Сына Человеческого, когда Он явится на облаках. А эти колёса — 4 ветра, о которых мы читаем в Откр 7:1 и Мф 24:30-31. Так что когда здесь говорится о колёсах, это говорит о том, что Он прийдёт на облаках. И, когда Он прийдёт на облаках, «тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.» (Дан 7:10) Это суд у белого престола.”









См. видео Лиланда на русском









Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000





https://youtu.be/PFQj1_BjOT0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=114





(копии: https://www.brighteon.com/a3d79773-8c24-40e0-b92c-05234ad17121, https://rutube.ru/video/e56b93c8aca2b6c325559359b151cdfc/,





https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/111.html), где Лиланд показывает схему









Колесница Херувимов = Знамение Сына Человеческого,





которую вы можете скачать на русском и английском



























