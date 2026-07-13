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The best study drugs? GABAergics vs mindfulness tech? & More 🎙️ July Biohacking Q&A #14
jroseland
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Beat the July heat with this old-school Q&A episode droppin' Biohacking knowledge...


4:14 Increasing brain processing speed

7:42 What are the best study drugs?

14:31 Oxiracetam vs Noopept

20:50 Phenibut vs Mindfulness Technologies

23:04 Dual N-Back Pro sucks!

30:58 Brain training strategies

35:49 NAC vs Glutathione

36:56 Nootropics for severe ADHD?


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Submit them here, and we would love to address them in an upcoming Q&A podcast.


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I'm not a doctor, medical professional, or trained therapist. I'm a researcher and pragmatic Biohacking practitioner exercising free speech to share evidence as I find it. I make no claims. Please practice skepticism and rational critical thinking. You should consult a professional about any serious health decisions. Affiliate links here support Limitless Mindset.


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