The best study drugs? GABAergics vs mindfulness tech? & More 🎙️ July Biohacking Q&A #14

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Beat the July heat with this old-school Q&A episode droppin' Biohacking knowledge...
4:14 Increasing brain processing speed
7:42 What are the best study drugs?
14:31 Oxiracetam vs Noopept
20:50 Phenibut vs Mindfulness Technologies
23:04 Dual N-Back Pro sucks!
30:58 Brain training strategies
35:49 NAC vs Glutathione
36:56 Nootropics for severe ADHD?
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I'm not a doctor, medical professional, or trained therapist. I'm a researcher and pragmatic Biohacking practitioner exercising free speech to share evidence as I find it. I make no claims. Please practice skepticism and rational critical thinking. You should consult a professional about any serious health decisions. Affiliate links here support Limitless Mindset.
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