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IFQ82 - Émission #82 du 6 janvier 2022 avec Marion Sigaut
luciole
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31 views • January 07, 2022
5 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions82:8
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F


Dans cette 82e édition de votre émission hebdomadaire, nous accueillons l'historienne Marion Sigaut, investie dans la dénonciation de la perversité sexuelle depuis Kinsey (financé par Rockefeller), de la théorie du genre, de l’emprise des LGBT, des réseaux pédocriminels.
Son site : http://marionsigaut.com

Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
(Nous nous efforçons de vous faire parvenir l'information libre le plus rapidement possible après la fin de la rencontre hebdomadaire.)

Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
Site officiel : https://www.murielhubinessentiel.be/

■ Sources Chloé :
• Standards d'éducation sexuelle de l'OMS : https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/Standards-OMS_fr.pdf

• Déclaration des droits sexuels de l'enfant de l'IFFP : https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_french.pdf

• Collusions entre l'institut Kinsey et l'ONU : https://plateformejonas.fr/wp-content/uploads/2020/09/11394-Collusion-entre-l%E2%80%99institut-Kinsey-et-lONU.pdf

• Présentation "Nanocircuits dans les vaccins" :
http://gerardscheller.ch/Presentation-IEQ82-Nanocircuits_dans_les_vaccins.pptx

PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation-IEQ82-Nanocircuits_dans_les_vaccins.pdf

• Le Dr. Pablo Campra a observé des nano-circuits dans les 4 injections permettant : contrôle neuronal, détection bluetooth : https://rumble.com/vrsxi6-du-graphne-dans-les-injections-.html

• L'expérience interdite (détection bluetooth des injectés) : https://crowdbunker.com/v/frlM4D1haF

• Publication de Dr Pablo Campra - 29.11.21 téléchargeable ici : https://www.researchgate.net/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network

• Analyse de l'analyse du Dr Pablo Campra, en français : http://gerardscheller.ch/Nano-reseau-etude_de_la_publication_de_Dr_Pablo_Campra_29-11-21.pdf

• Article de Liliane Held-Khawam : https://lilianeheldkhawam.com/2021/12/16/co-ro-na-pour-systeme-de-coordonnees-et-de-routage-pour-les-nanoreseaux/

• Présentation de Mik Andersen (en Anglais) : https://lilianeheldkhawam.files.wordpress.com/2021/12/12-intracorporal_nanonetwork.pdf

• Transistor, page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor
Etude de 2013 sur les nanorouteurs : https://doi.org/10.1109/JSAC.2013.SUP2.12130015

• Etude de 2018 sur les réseaux de nanocommunication pour le corps humain : https://www.ianakyildiz.com/bwn/papers/2014/j18.pdf

• Publication de 2010 : https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5505714
=> Analyse de Mik Andersen (2010) : https://corona2inspect.blogspot.com/2021/09/redes-nanocomunicacion-inalambrica-nanotecnologia-cuerpo-humano.html

• Publication de 2018 : http://dx.doi.org/10.1049/htl.2017.0034
=> Analyse de Mik Andersen (2018) : https://corona2inspect.blogspot.com/2021/12/encontrada-evidencia-que-confirmaria-la.html
Analyse de vaccins - la 2ème vidéo [35:07] révèle des structures métalliques anguleuses : https://pathologie-konferenz.de/fr/
Article CORONA (2015) : https://dl.acm.org/doi/10.1145/2800795.2800809

La suite sur la chaîne de Chloé.
Keywords
corruptioneducationgatesprotectionhistoireenfantsreseauxvaccinseugenismepedocriminaliteecoletheorie du genremanipulation genetique
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