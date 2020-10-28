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Dr Louis Fouché - Les coulisses de la réa à Marseille - Ema Krusi
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8 views • October 28, 2020
28 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=nRMy51bN8CQ
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Etat des unités de réanimation à Marseille, protocole réanimatoire, tests PCR, les coulisses de la réanimation avec le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur.
Interview réalisée le 26 octobre 2020.
💥Abonnez-vous à la chaîne Youtube initiée par le Dr Louis Fouché concernant le collectif qu’il a co-créé: Reinfocovid 👉https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
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