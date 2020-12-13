РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА! Смотреть до конца!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС «РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!» Читает Автор. https://youtu.be/-FOZTJ1bLBA
Фрагмент: «Планета Земля пребывает в ожидании Квантового Скачка. Ментальное Платье-ТРАнсформа для Её Возхождения в Новый энергетический слой — на Уровень Шестой Ступени — СОТкана Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Космос — в ожидании, когда же, наконец, сознание землян превозможет невежество и обман и поднимется в Открытую Cферу Истинного Знания. Истинное Знание — Это Знание Матери Мира. Она — УСТроительница не только нашей Вселенной, но и РАДАтельница МиРАздания. Её Имя — Жизнь, Истина. Реальный Мир Великой Матери — Вечен и Нетленен. Ибо — Гармоничен и Един в Cлиянии Абсолютного Совершения и Золота Духа, Света, Сияния. Это — Предел полёта и чаяния о БлаЖЕНстве, Идеальной КРАСОТЕ, Вечности и Безсмертии. Сама ИДЕЯ РАДАтельницы Идеального Царства ЛЮБВИ — Космогуманистична и Абсолютна в Своём Проявлении. Истина — Проста и Велика Одновременно! Когда человечество под Звуки Систрума СОТИс-Софии очнётся от затяжного сна в иллюзорном мире трёхмерного бытия, — всё в Одночасье C О В Е Р Ш И Т С Я! Уже многие готовы, чтобы открыть свою вековую память, от однобокого левополушарного мышления перейти к познанию своей второй, сокрытой части, которая обозначит Молниеносную Вспышку Кванта — Озарение и Открытое Знание!..»
(Виктория ПреобРАженская. «РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!», 21.07.2013 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/rvanyot-kvantovym-skachkom-znaniya-svet-eyo-velichestva ).
СМОТРИТЕ НА «BRIGHTEON» ВСЕ ВИДЕО КАНАЛА «VictoriaRA» — https://www.brighteon.com/channels/victoriara
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/08/03/rvanyot-kvantovym-skachkom-znaniya-svet-eyo-velichestva!-smotret-do-konca/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием лишь только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.