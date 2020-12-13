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РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА! Смотреть до конца!
VictoriaRA
VictoriaRA
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46 views • December 13, 2020

Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС «РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!» Читает Автор. https://youtu.be/-FOZTJ1bLBA

Фрагмент: «Планета Земля пребывает в ожидании Квантового Скачка. Ментальное Платье-ТРАнсформа для Её Возхождения в Новый энергетический слой — на Уровень Шестой Ступени — СОТкана Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Космос — в ожидании, когда же, наконец, сознание землян превозможет невежество и обман и поднимется в Открытую Cферу Истинного Знания. Истинное Знание — Это Знание Матери Мира. Она — УСТроительница не только нашей Вселенной, но и РАДАтельница МиРАздания. Её Имя — Жизнь, Истина. Реальный Мир Великой Матери — Вечен и Нетленен. Ибо — Гармоничен и Един в Cлиянии Абсолютного Совершения и Золота Духа, Света, Сияния. Это — Предел полёта и чаяния о БлаЖЕНстве, Идеальной КРАСОТЕ, Вечности и Безсмертии. Сама ИДЕЯ РАДАтельницы Идеального Царства ЛЮБВИ — Космогуманистична и Абсолютна в Своём Проявлении. Истина — Проста и Велика Одновременно! Когда человечество под Звуки Систрума СОТИс-Софии очнётся от затяжного сна в иллюзорном мире трёхмерного бытия, — всё в Одночасье C О В Е Р Ш И Т С Я! Уже многие готовы, чтобы открыть свою вековую память, от однобокого левополушарного мышления перейти к познанию своей второй, сокрытой части, которая обозначит Молниеносную Вспышку Кванта — Озарение и Открытое Знание!..»

(Виктория ПреобРАженская. «РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!», 21.07.2013 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/rvanyot-kvantovym-skachkom-znaniya-svet-eyo-velichestva ).

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 Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/08/03/rvanyot-kvantovym-skachkom-znaniya-svet-eyo-velichestva!-smotret-do-konca/


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