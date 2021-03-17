President GreenScreen [Siehe Beschreibung!!!]

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AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Heute machen wir weiter, wo wir hier aufgehört haben
BlueB̭̙̗̯̗̟̩͉̼͎͇̪̮̠̪ͦ͗̓̾̐̉̍̒̅͂ͬ͑̎̐̊eam, DeepF̭̞͉̰̦̞̟̺͉̻͔͕̞͚̍ͪ̎ͩ̂ͧͮͩ̈́ͧ̒̑ͥ̚ake, GreatIͯͫ̇ͪ̓͆͐̅ͬllusion
https://www.brighteon.com/dashboard/videos/0af4f13b-0e99-4c8f-afb9-ad2d9e4f7c35
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Wenn wir uns die aktuelle Situation ansehen, ist seit Mai sehr viel passiert. Es findet ein 3. Weltkrieg zwischen Gut und Böse statt, und während wir von der DS-Operation Great Reset in Form von Corona mehr oder weniger alle ganz offen bekämpft werden, indem auch weltweit sehr viele Opfer zu beklagen sind, haben die Patrioten im Hintergrund eine Geheimoperation auf Hochtouren am laufen, eine verdeckte Operation.
Inoffiziell ist DJT der gewählte PotUS, mit AF1 und anderen Privilegien, aber auch dem US-Militär hinter sich, und kann aus dieser Schatten-Position heraus mit ganz anderen Mitteln und Wegen für unseren Planeten agieren sowie gegen den Tiefen Staat vorgehen, als ihm das als von der Kabale offiziell anerkannter und veröffentlichter PdVS möglich wäre.
Während einige andere Quellen die Befreiung auf 2024 oder noch später bis nie datieren, halten wir diese Zeiträume für absolut unmöglich und gehen voll und ganz davon aus, dass es innerhalb der allernächsten Zeit, womit Tage bis höchstens Wochen gemeint sind, zum von den Patrioten kontrollierten Zusammenbruch des jetzigen nicht nur Finanz-Systems kommen muss und wird, um weltweit den Deep State auszuschalten und einen Great Reset duchzuführen, - allerdings im anderen Sinne als vom DS für uns erdacht.
Für uns bedeutet das, dass sich jetzt auch endlich der Letzte dringend um seine Krisenvorsorge kümmern muss. Einfach dazu 'mal überlegen, was alles wegfällt, wenn das jetzige Finanzsystem abgeschaltet wird, weil die -blase endlich geplatzt ist.
Wir freuen uns darauf, wenn wir die dadurch entstehenden momentanen Umstände auch natürlich nicht toll finden werden. Wahrscheinlich wird der Müll liegen bleiben, Strom, Sprit und Wasser nicht mehr fließen, sämtliche Versorgungsketten einbrechen und, und, und,
aber Denkbetreuung, schleichende Vergiftung bis hin zum Völkermord jeglicher Art wird nicht mehr funktionieren.
Passt auf eure L(i)eben auf und seid gut vorbereitet.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Inoffiziell ist DJT der gewählte PotUS, mit AF1 und anderen Privilegien, aber auch dem US-Militär hinter sich, und kann aus dieser Schatten-Position heraus mit ganz anderen Mitteln und Wegen für unseren Planeten agieren sowie gegen den Tiefen Staat vorgehen, als ihm das als von der Kabale offiziell anerkannter und veröffentlichter PdVS möglich wäre.
Während einige andere Quellen die Befreiung auf 2024 oder noch später bis nie datieren, halten wir diese Zeiträume für absolut unmöglich und gehen voll und ganz davon aus, dass es innerhalb der allernächsten Zeit, womit Tage bis höchstens Wochen gemeint sind, zum von den Patrioten kontrollierten Zusammenbruch des jetzigen nicht nur Finanz-Systems kommen muss und wird, um weltweit den Deep State auszuschalten und einen Great Reset duchzuführen, - allerdings im anderen Sinne als vom DS für uns erdacht.
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