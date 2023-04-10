Прийди, прийди, о Правда Вечная! Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова Камышлова 2023 г.

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Музыка и слова Юлии Ливтвиновой. Запись 2023 г.
Текст с аккордами:
1
С G
Прийди, прийди, прийди! О, Правда Вечная!
Am E
Прийди, любовь Христова бесконечная!
F F7 С
Прийди, прийди! И мир Свой утверди!
F F7 G
Прийди, прийди!.. Прийди!..
С G
Твои, Господь, уставы вековечные!
Am E
Ты судишь помышления сердечные.
F F7 С
До разделения меч Божьих уст!
F F7 G
Всё для Тебя!.. Тобою всё, Иисус!..
2
Прийди, прийди! Иисус!.. Ты - Правда Вечная!
О, Дух, прийди! И крылья дай на плечи нам!
От четырёх ветров прийди, дохни!
По слову Твоему нас оживи!
Чтоб снова мы парили точно птицы!
Чтоб светом нам облечься и светиться!
Чтоб вновь к Тебе, к Твоим лучам взошли
Твои ростки из-под земли.
3
Твои сценарии все безупречные!
Пусть будет всё, как в них Тобой намечено.
Ты под Своё крыло Своих возьми.
Сразиться за Сион сойди!
Прийди, прийди! Иисус!.. Ты - Правда Вечная!
О, Агнец, славою Отца увенчаный!
Пусть путь как облака, мир - как река!
Спасать Твоя рука не коротка!
Иез 37:9
Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.
Дан 9:24
Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых.
Ос 6:2
оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его.
Ис 26:19
Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов.
Пс 118:142
Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина.
Ин 17:3
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Ин 5:25
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
1Кор 15:22
Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
Пс 118:149,154-159
149 Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
154 Вступись в дело моё и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
159
Зри, как я люблю повеления Твои; по
милости Твоей, Господи, оживи меня.