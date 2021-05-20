Jaký je Tvůj pohled na hmotné a nehmotné tělo (Duši)?

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Jako třeba základní otázka :
Jaký je Tvůj pohled na hmotné a nehmotné tělo? Existují v životě náhody?
Jsme více než naše tělo.
Jsme naše nehmotné tělo, kterému říkám Duše.
Proč to říkám?
Zažil jsem si např. velmi intenzivní pocit mimotělního zážitku, kde mi tato odpověď přišla a nemám důvod tomu nevěřit.
Ale vše je jak vždy říkám na Vás.
I Vaše odpověď na to jestli existují v životě náhody.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®