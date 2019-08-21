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La canzone "E' un mondo piccolo¨ di Diney è un inno degli illuminati 16 Febbraio 2018
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Traduzione dal video di Youtube che però ha ricevuto lo strike per pornografia da parte della stessa piattaforma addirittura dopo 9 mesi dalla pubblicazione
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