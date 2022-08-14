Pseudo-vaccin : Après 3 inoculations, elle se retrouve en fauteuil roulant (31 Juillet 2022)

Après 3 inoculations, elle finit avec des problèmes d'articulations et se retrouve en fauteuil roulant.

Elle contracte ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré.

Important :

🔵🇦🇷 Voici le témoignage terrifiant de Flavia OCHOA, victime de Guillain-Barré suite à sa 3ème injection 😢

« Le jour de ma 3ème injection, j’ai eu de fortes douleurs aux jambes le soir.

Le lendemain, au réveil, elles ne me portaient plus donc je suis allée à l’hôpital de ma ville, Coronel Moldes.



On m’a dit que c’était une allergie et qu’il fallait attendre 72 heures.



Comme tout mon cœur devenait douloureux et que j’étais même devenue tétraplégique, on m’a conduit dans un plus grand hôpital à Rio Cuarto.



Là, on m’a parlé de la maladie rare de Guillain-Barré, sauf que 34 cas en Argentine depuis le début de la vaccination, ce n’est plus une maladie rare !!



Six mois plus tard, je ne peux toujours pas marcher ! J’ai récupéré mes bras à force d’une longue rééducation, mais j’ai des douleurs partout !



J’ai un petit garçon dont je ne peux m’occuper correctement car je suis en fauteuil roulant ! Je ne peux plus travailler.»



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