© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DANCER ENCORE Moià (Catalunya) 13-06-2021
Follow
0
Share
Report
115 views • June 18, 2021
Espectacle musical lúdic on la gent del Moianès amb ganes de viure en llibertat, canta i dansa sense por la famosa cançó que dóna esperança als humans.
Espectáculo musical lúdico donde la gente del Moianès con ganas de vivir en libertad, canta y baila sin miedo la famosa canción que da esperanza a los humanos.
Spectacle musical ludique où les habitants du Moianès avec l'envie de vivre en liberté, chantent et dansent sans peur la célèbre chanson qui redonne espoir aux humains.
Espectáculo musical lúdico donde la gente del Moianès con ganas de vivir en libertad, canta y baila sin miedo la famosa canción que da esperanza a los humanos.
Spectacle musical ludique où les habitants du Moianès avec l'envie de vivre en liberté, chantent et dansent sans peur la célèbre chanson qui redonne espoir aux humains.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.