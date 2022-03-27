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Selena's First Reaction video's!
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497 views • March 27, 2022
Wappie Selena heeft naast opruier Eldor van F. nog een andere hobby gevonden.
Het fenomeen 'First time hearing' op YouTube.
Mensen gaan er dan eens lekker voor zitten en delen hun bevindingen over een video met de rest van de wereld als ze deze video voor de eerste keer horen en zien.
De eerste Reaction Video die Selenaatje ging bekijken was 'Bad bad Boy' van Paul Jones.
En zou haar dat aan iemand doen denken?
Kan een Selena wel denken?
Precies! Het is weer zondag en dus tijd voor weer zo'n prachtige video van onze eigen Filmpjesmakert JJ!
Geniet ervan!
Het fenomeen 'First time hearing' op YouTube.
Mensen gaan er dan eens lekker voor zitten en delen hun bevindingen over een video met de rest van de wereld als ze deze video voor de eerste keer horen en zien.
De eerste Reaction Video die Selenaatje ging bekijken was 'Bad bad Boy' van Paul Jones.
En zou haar dat aan iemand doen denken?
Kan een Selena wel denken?
Precies! Het is weer zondag en dus tijd voor weer zo'n prachtige video van onze eigen Filmpjesmakert JJ!
Geniet ervan!
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