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LEFTY MELTDOWN OVER RUTH BADER GINSBERGS DEATH AWESOME MELTDOWN AND LEFTIES IT IS ABOUT TO GET WORSE FOR JOEY BIDEN - SALTY CRACKER THEY MISS YOU RUTH
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157 views • September 19, 2020
SO, LEFTIES WILL HAVE TO RETHINK THEIR MAIL-OUT TO DONALD DUCK BALLOTS AND WINNING THAT IN THE SUPREME COURT
TRUMP NEEDS TO NOMINATE AND PUSH A NEW CANDIDATE TO SET THE INELIGIBLE VP JAMAICAN AND BRAIN-DEAD BIDEN ON FIRE. THE START IS JUST TYPICAL LEFTIST.
HOW IN THE WORLD COULD RUTH DO ANYTHING FOR THIS CRAZY WOMAN NOT PAYING ATTENTION TO HER DRIVING.
TRUMP SHOULD NOMINATE AND APPROVE A CANDIDATE RIGHT NOW FOR THE SIMPLE REASON OF LIGHTING THE LEFTIES ON FIRE BETWEEN NOW AND NOVEMBER 3, 2020
THE COMMUNISTS SHOULD KNOW THAT MAIL-IN BALLOTS ARE A DEAD IDEA
JUST LIKE BRAIN DEAD BIDEN AND THE INELIGIBLE FOR VP JAMAICAN WHORE HARRIS.
TRUMP NEEDS TO NOMINATE AND PUSH A NEW CANDIDATE TO SET THE INELIGIBLE VP JAMAICAN AND BRAIN-DEAD BIDEN ON FIRE. THE START IS JUST TYPICAL LEFTIST.
HOW IN THE WORLD COULD RUTH DO ANYTHING FOR THIS CRAZY WOMAN NOT PAYING ATTENTION TO HER DRIVING.
TRUMP SHOULD NOMINATE AND APPROVE A CANDIDATE RIGHT NOW FOR THE SIMPLE REASON OF LIGHTING THE LEFTIES ON FIRE BETWEEN NOW AND NOVEMBER 3, 2020
THE COMMUNISTS SHOULD KNOW THAT MAIL-IN BALLOTS ARE A DEAD IDEA
JUST LIKE BRAIN DEAD BIDEN AND THE INELIGIBLE FOR VP JAMAICAN WHORE HARRIS.
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