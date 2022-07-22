Vienen Huracanes HISTÓRICOS | Te quieren DISTRAÍDO, no CONSCIENTE

Notablemente las chicas del clima comenzaron sus apariciones en los noventas cuando la gente empezó a cuestionar las estelas químicas en el cielo. Discretamente fueron removiendo a los meteorólogos de profesión. Ahora las cosas se ponen serias con los cambios en el clima y en este video hablamos de la importancia de la preparación en esta nueva temporada de climas volátiles alrededor del mundo, especialmente la agresividad de los huracanes que se aproxima en el 2022. Los auténticos meteorólogos han expresado preocupación por las temperaturas tan elevadas entrando al verano. *Lista de Preparativos al final del video.

