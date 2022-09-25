BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Gesundes Wasser in seiner optimalen, hexagonalen Form - Der "W-300" und "W-100"
Norbert Heuser Improve Yr Life
Norbert Heuser Improve Yr Life
3 followers
Follow
0
Share
Report
12 views • September 25, 2022

Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken über das Wasser, was sie trinken. Wasser ist etwas selbstverständliches und kommt aus dem Wasserhahn. Dabei gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen dem üblichen "Gebrauchswasser" und dem idealen, wirklich gesunden, hexagonalen Wasser.

Unser Trinkwasser ist meist kontaminiert mit absichtlich zugefügtem Chlor, Chloramin und Fluor, Spuren von Medikamenten und oft einem für den Menschen unverträglichen ph-Wert. Es wird unter Druck durch Rohre verschiedener Materialien gedrückt, um Ecken gequetscht und Pumpen geschleust. Davon geht das Wasser in seiner Feinstruktur "kaputt". Ja, wir können es trinken, aber "heil"-sam ist es nicht.

Natürliches Wasser ist in seiner idealen Sechseck-Gitterstruktur (hexagonal) ein ganz besonderer Stoff. In dieser hexagonalen Form ist Wasser ein "flüssiger Kristall". So entspringt es zum Beispiel den berühmten Heilquellen. Schon früh bemerkten die Menschen, welche positiven Wirkungen so ein Wasser für Mensch, Tier und Pflanze hat. Natürliches, gesundes Wasser hat diese Sechseckform. Das können wir bei Schneeflocken sehen. Die kleinen Eiskristall-Sternchen sind immer sechsstrahlig, sie bilden immer Sechseck-Symmetrien aus. Diese Sechseckstruktur brauchen unsere Körperzellen, um zu funktionieren. Der Körper "baut" sich aus dem ihm zur Verfügung gestellten "Gebrauchswasser" mühsam selbst das hexagonale Wasser in den Zellen. Aber er muss all die Fremd- und Schadstoffe daraus entfernen und entsorgen.

Nehmen wir hexagonales, gesundes Wasser zu uns, kann das direkt in die Zellen gelangen und hilf ihnen, sich zu reinigen. Es steht sofort für unsere Gesundung zur Verfügung. Gleichzeitig ist hexagonales Wasser auch so etwas ähnliches, wie ein Speichermedium. Wassermoleküle binden sich aneinander zu Clustern, die eine bestimmte Struktur aufweisen, in der offenbar Informationen gespeichert werden. Denn die einzelnen Moleküle lassen auch wieder los und werden durch andere ersetzt und die "Informationsstruktur" bleibt dabei trotzdem erhalten.

Norbert Heuser erklärt und zeigt, was der Wissenschaftler Masaru Emoto herausgefunden hat: In 12-jähriger Forschungsarbeit gelang ihm der wissenschaftlich einwandfreie Nachweis, dass Wasser in der Lage ist, nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle und Bewusstsein zu speichern. Das konnte Emoto durch die reproduzierbaren Formen der Wasser/Eiskristalle belegen. Wird das Wasser in seine hexagonale Idealform gebracht, werden diese Erinnerungen gelöscht und es kann mit positiven Informationen wieder aufgeladen werden. Norbert Heuser hat sich tiefgreifend mit Wasser beschäftigt und sein Wissen in seinen Hi Energy Technology-Produkten "Wasser W-300" und "Wasser W-100" umgesetzt und leicht anwendbar gemacht. Ohne Wasser können wir nur wenige Tage überleben. Doch wirklich lebendig macht uns nur das gesunde, ideal strukturierte, hexagonale Wasser. 

Kontakt:
Norbert Heuser
https://verbesseredeinleben.info
Tel.: 03591 – 531 7440

Keywords
wassergesundhexagonalfluessiges kristallkoerperwasser
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
&#8220;UNBREAKABLE&#8221; on Bright U: Chlorella and spirulina&#8217;s role in DNA protection

“UNBREAKABLE” on Bright U: Chlorella and spirulina’s role in DNA protection

Belle Carter
Hinge Exercises for Hip Function: The Epoch Times Details Five Movements

Hinge Exercises for Hip Function: The Epoch Times Details Five Movements

Edison Reed
Hormonal imbalance: The hidden dangers of synthetic estrogen and the case for natural solutions

Hormonal imbalance: The hidden dangers of synthetic estrogen and the case for natural solutions

Patrick Lewis
Stamina Building Strategies: A Fact-Based Overview

Stamina Building Strategies: A Fact-Based Overview

Morgan S. Verity
Study: Compound From Pomegranates, Walnuts May Improve Heart Function in Heart Failure

Study: Compound From Pomegranates, Walnuts May Improve Heart Function in Heart Failure

Coco Somers
Aloe Vera Juice and Gut Lining Repair: Evidence Remains Mixed, Dietitians Say

Aloe Vera Juice and Gut Lining Repair: Evidence Remains Mixed, Dietitians Say

Iva Greene
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy