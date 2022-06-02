Η Κρυφή Ιστορία της Σατανικής Χαζαρικής Μαφίας.

Τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών ανάγκασαν τη Χαζαρική Μαφία να αποκαλύψει την ύπαρξή της και το σατανικό της σχέδιο να διεισδύσει και να τυραννήσει ολόκληρο τον κόσμο καθώς και να έχει σκοπό να εξαλείψει όλες τις Αβρααμικές θρησκείες και να επιτρέψει μόνο τον Βαβυλωνιακό Ταλμουδισμό τους γνωστό και ως Λουσιφεριανισμό, Σατανισμό ή αρχαία λατρεία του Βάαλ.Οι Χαζάροι εργάστηκαν τόσο σκληρά εξαγοράζοντας και ελέγχοντας τα ΜΜΕ και τη δημόσια μαζική εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των κολλεγίων και των πανεπιστημίων, ώστε έτσι, να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι δεν θα μάθουν ποτέ για τον μυστικό, απάνθρωπο σατανισμό τους. Αν ο κόσμος των Ανθρώπων μάθει περί αυτού θα συνενωθεί και θα τους επιτεθεί από όλες τις πλευρές και σε κάθε επίπεδο.Η σημερινή ΧΜ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να υπάρξει χωρίς απύθμενη μυστικότητα και ως εκ τούτου έχει ξοδέψει πολλά χρήματα για να διαγραφεί η ιστορία της από τα βιβλία της ιστορίας, προκειμένου να αποτρέψει τους πολίτες του κόσμου να γνωρίσουν «το πόσο σατανικοί είναι και πέρα από κάθε φαντασία» και παρέχει την εξουσία στη μεγαλύτερη συμμορία οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο.Ήταν ο Mike Harris που συνέδεσε τις τελείες και έκανε την ανακάλυψη της παρουσίας της μυστικής ιστορίας και του αιματηρού όρκου της χαζαρικής μαφίας να εκδικηθεί τη Ρωσία που βοήθησε τους Αμερικανούς να κερδίσουν τον Επαναστατικό Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, καθώς και τον όρκο εκδίκησης εναντίον της Αμερικής και των Αμερικανών που κέρδισαν αυτούς τους πολέμους και υποστήριξαν την Ένωση.Στη Συριακή Διάσκεψη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού την 1η Δεκεμβρίου 2014 - στην κεντρική του ομιλία, ο εκδότης και ανώτερος συντάκτης του Veterans Today, Gordon Duff αποκάλυψε δημόσια για πρώτη φορά ότι:«Η παγκόσμια τρομοκρατία οφείλεται στην πραγματικότητα σε ένα μεγάλο διεθνές συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με το Ισραήλ».Το βίντεο είναι η μετάφραση του άρθρου που γράφτηκε στα Αγγλικά από τους: Preston James και Mike Harris.Τα ίδια στοιχεία του βίντεο μπορείτε να τα διαβάσετε στο ακόλουθο άρθρο στα ελληνικά εδώ: