Ο γιός του πέθανε από το εμβόλιο κι αυτός ακόμα να καταλάβει.....💥 ...Ξυπνήστε ....!

....Δεν θέλει τα κεφάλια των υπευθύνων επί πίνακι, θέλει μόνο μιά εξήγηση....."....Του χώσανε τη βελόνα κι έφυγε το παιδί..... Περιμένω να γίνει η νεκροψία να βγει ένα πόρισμα... Να μου πούνε τι??? ....."«Ανάγκασα τον γιο μου να κάνει το εμβόλιο, για να ανοίξει την επιχείρησή του, δεν ήθελε το παλικάρι με τίποτα, φοβόταν» είναι τα σπαρακτικά λόγια ενός πατέρα από την Κόρινθο, που έχασε τον γιο του μία εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της Pfizer κατά του Covid-19. «Φοβόταν, όπως φοβόμουν κι εγώ» λέει ο πατέρας και ζητά από το κράτος εξηγήσεις για τον τραγικό θάνατο του παιδιού του.«Δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι, δεν είμαστε αρνητές», δηλώνει ο άνθρωπος αυτός που έχασε τον γιο του, χωρίς, όπως εξηγεί, να τον εξετάσουν, αφού «ούτε θερμόμετρο δεν του έβαλαν» και πέθανε ξαφνικά.Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει πως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού του, είχαν εμβολιαστεί για τον Covid-19.Ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας του άτυχου νέου, συνταξιούχος πρώην διευθυντής του ΙΚΑ στην Κόρινθο, μιλά στην κάμερα της «Ζούγκλας» συντετριμμένος, καθώς έχει χάσει το παιδί του έπειτα από τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό, στον οποίο υποβλήθηκε επειδή ήθελε να ανοίξει την επιχείρησή του, ένα ίντερνετ καφέ στην περιοχή, για να δουλέψει και να βγάλει τα προς το ζην.Ο γιος του πολίτη αυτού, 35 ετών στην ηλικία και χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έκανε το εμβόλιο της Pfizer στο νοσοκομείο Κορίνθου, την πρώτη δόση για την ακρίβεια, την περασμένη Παρασκευή, 16 Ιουλίου, και την επόμενη ημέρα αισθάνθηκε αδιαθεσία και πυρετό.Ο πατέρας του απέδωσε τα συμπτώματα αυτά στις γνωστές παρενέργειες του εμβολίου, και πίστεψε πως θα περάσουν, όπως του είπαν άλλωστε και οι γιατροί.Μετά τον εμβολιασμό, ο 35χρονος έκανε και rapid test και βγήκε θετικός στον Covid-19. Τα συμπτώματα ωστόσο στη συνέχεια δεν υποχώρησαν, και έτσι ο πατέρας, ανήσυχος, πήρε τον γιο του και πήγε στο νοσοκομείο.Ο άτυχος νέος είχε αρχίσει πια να χάνει οξυγόνο, και αφού έφτασε στο νοσοκομείο, δεν πρόλαβε καλά-καλά να κατέβει από το ασθενοφόρο, έπαθε ανακοπή και οι γιατροί του έκαναν μαλάξεις σε έναν προθάλαμο, με τον πατέρα του να βρίσκεται δίπλα. Ο 35χρονος δυστυχώς δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, χθες το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό του.Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή μετά τη νεκροψία, ενώ ο πατέρας έχει ενημερωθεί πως ο γιος του πέθανε από ανακοπή καρδιάς, όπως λέει στην κάμερα του zougla.gr.«Μια εξήγηση θέλω, τίποτα άλλο» λέει ο τραγικός πατέρας, που είναι σε απόγνωση και ζητά το λιγότερο, να μάθει δηλαδή τι συνέβη ακριβώς με τον γιο του και γιατί τον έχασε έτσι ξαφνικά.«Να δώσει πλέον το κράτος μία εξήγηση, ας κάνουν μία εξέταση πριν κάνεις το εμβόλιο» είναι η δραματική έκκληση του πατέρα.