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Están usando NUESTRO movimiento para Agenda 2030
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11 views • March 03, 2022
Canadá despierta en consciencia en un movimiento pacífico sin violencia de decenas de miles de transportistas protestan las medidas excesivas autoritarias del gobierno de Justin Trudeau. Y para estimular violencia, la coordinada TROLEADA de varios lideres ha comenzado. Macron diciendo que va a “fastidiar” a los protestantes, Biden atacando a periodista llamándolo un “estúpido hijo de pu…” Fauci llamando a un senador un “imbécil” y todo durante sesiones oficiales. Troles. Quieren estimular violencia y no les ha funcionado, por que somos la Nueva Humanidad y somos Amor. Pero aquí hay un tema más profundo. Mientras los transportistas protestan, la comida no se está repartiendo y todo esto tiene que ver con la arma de control más poderosa que aún están por detonar: controlar a la gente con la escasez de comida. Fundamentalmente, están usando NUESTRO movimiento de libertad para su agenda. Esto y mas en el Informe Planetario: www.revelacionhumana.info
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