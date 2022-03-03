Están usando NUESTRO movimiento para Agenda 2030

Canadá despierta en consciencia en un movimiento pacífico sin violencia de decenas de miles de transportistas protestan las medidas excesivas autoritarias del gobierno de Justin Trudeau. Y para estimular violencia, la coordinada TROLEADA de varios lideres ha comenzado. Macron diciendo que va a “fastidiar” a los protestantes, Biden atacando a periodista llamándolo un “estúpido hijo de pu…” Fauci llamando a un senador un “imbécil” y todo durante sesiones oficiales. Troles. Quieren estimular violencia y no les ha funcionado, por que somos la Nueva Humanidad y somos Amor. Pero aquí hay un tema más profundo. Mientras los transportistas protestan, la comida no se está repartiendo y todo esto tiene que ver con la arma de control más poderosa que aún están por detonar: controlar a la gente con la escasez de comida. Fundamentalmente, están usando NUESTRO movimiento de libertad para su agenda. Esto y mas en el Informe Planetario: www.revelacionhumana.info