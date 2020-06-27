💥💥.. ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΑΟΖ ΜΕ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

"Σεισμό" προκαλούν οι αποκαλύψεις της πολύπειρης διπλωματικής συντάκτριας Κύρας Αδάμ, στο "Εν Αθήναις" του εν κυβερνητικώ διωγμώ Γιώργου Τράγκα, στον "Ελλάδα 93,4" (22-6-2020)." Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ζήτησε από τον Ιταλό ΥΠΕΞ να γίνει μεσολαβητής συμβιβασμού προς την Τουρκία, με παράδοση κομματιού της ΑΟΖ μας στους Τούρκους, ιδίως στην περιοχή Μεγίστης (Καστελόριζο)Το ένστικό μας δεν έπεσε έξω....Δεκαεπτά χρόνια στο διαδίκτυο και από το 1991 στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, με παράσημα εξορίας και αμέτρητες δημοσιογραφικές επιτυχίες, δεν γελαστήκαμε όπως οι πολλοί από το σόου υπογραφής της ΑΟΖ Ιταλίας – Ελλάδας, που παραβιάζει όχι μόνο τα εθνικά δίκαια και δικαιώματα, αλλά και αυτό το ίδιο το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αρνούνταν ως τώρα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις να καταστρατηγήσουν, βασίζοντας σε αυτό, ολόκληρη την στρατηγική τους έναντι της Τουρκίας.Όπως έχουμε γράψει από την πρώτη στιγμή, η Συμφωνία Ιταλίας – Ελλάδας είναι “κουτσή” και απαράδεκτη, καθώς επικυρώνει την μειωμένη επήρεια στα ελληνικά νησιά, παραδίδει τα μελλοντικά +6 μίλια στους Ιταλούς ψαράδες και άρα την ίδια την (αλιευτική) ΑΟΖ, πράγμα ανήκουστο για κάθε σοβαρό κράτος, αφήνει εκτός οριοθέτησης την περιοχή που αντιστοιχεί στην ΝΔ Κρήτη σε σχέση με Ιταλία και Λιβύη και δημιουργεί προηγούμενο υποχωρητικότητας για άλλες Συμφωνίες ΑΟΖ, ενισχύοντας και δικαιώνοντας έτσι την πολιτική παράκαμψης του Διεθνούς Δικαίου της Τουρκίας!Μόλις πρωτοαναφέραμε όλα τα παραπάνω, το Facebook μπλόκαρε το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, για να μην ενημερωθεί ο κόσμος, καθότι είναι τεράστια τα συμφέροντα, είναι πολλοί στο παιχνίδι και παίζουν το κεφάλι τους, βαδίζοντας πάνω στο τεντωμένο σχοινί της “εσχάτης προδοσίας”!ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ “ΣΕΙΣΜΟΣ”Οι αποκαλύψεις που έκανε η πολύπειρη διπλωματική δυντάκτης Κύρα Αδάμ, στην εκπομπή “Εν Αθήναις” του εν κυβερνητικώ διωγμώ Γιώργου Τράγκα, στον “Ελλάδα 934” στις 22-6-2020, έρχονται δυστυχώς να δικαιώσουν τους φόβους μας (δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο).Διότι η Κύρα Αδάμ, αποκάλυψε επιγραμματικά ότι:1. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ζήτησε από τον Ιταλό ΥΠΕΞ να γίνει μεσολαβητής συμβιβασμού προς την Τουρκία, με παράδοση κομματιού της ΑΟΖ μας στους Τούρκους, ιδίως στην περιοχή Μεγίστης (Καστελόριζο)! Αυτό έγινε κατά την τελετή υπογραφής της …ΑΟΖ Ιταλίας – Ελλάδας, ώστε να χρησιμοποιηθεί εκείνη η Συμφωνία μειωμένης επήρειας και μειωμένης ελληνικής ΑΟΖ, ως μοντέλο υπογραφής και με την Άγκυρα… Αμέσως μετά την συνάντηση Τσαβούσογλου – Ντι Μάιο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αποδέχθηκε την μεσολάβηση της Ιταλίας και έπειτα έπεσε το τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Ερντογάν…2. Ο Σίσι ζήτησε από τον Δένδια (η Αίγυπτος παίζει το δόλιο παιχνίδι της Τουρκίας, για να τα βρούνε με τον Ερντογάν στην Λιβύη) την εξαφάνιση της επήρειας των ελληνικών νησιών στον καθορισμό της ΑΟΖ, ως εξής:Μεγίστη (Καστελόριζο) 0%Ρόδος 1%Κάρπαθος 10%Κρήτη 20%Η Αίγυπτος τόνισε ότι εάν δεχθούμε αυτά τα εγκλήματα, να καλέσουμε και την Τουρκία, να υπογραφεί η …ΑΟΖ μια και έξω τριμερώς (ολοφάνερος μεσίτης των Τούρκων)!3. Ο Δένδιας τότε, αντί να τα βροντήσει και να φύγει, διότι του ζήτησαν όχι απλώς βυθό και ύδωρ, αλλά την πλήρη εθνική μας ατίμωση, καθόταν και συνομιλούσε και επιχείρησε τότε να προσφέρει την μισή ΝΑ μας ΑΟΖ στην Αίγυπτο, μειώνοντας σε κάτω από 50% την επήρεια των παραπάνω ακριτικών νησιών μας, Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Συμπλέγματος Μεγίστης, καταργώντας απολύτως το ίδιο το Δίκαιο της Θάλασσας και όλα τα Εθνικά μας Δίκαια και Δικαιώματα!4. Η Αθήνα δεν συζητά με τίποτα Συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου (για ευνόητους λόγους ικανοποίησης της Τουρκίας)ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣΣτο ίδιο μήκος κύματος, το Μακεδονικό Κόμμα του Ελληνισμού, κατήγγειλε (εδώ) ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η παράδοση της ΑΟΖ μας στην Τουρκία, με τις εξής μεθόδευση:“1. Με την μεσολάβηση της Ιταλίας ήδη οι Τούρκοι συμφώνησαν σε “διάλογο”, όπως ονομάζεται στα τουρκικά η παράκαμψη του Διεθνούς Δικαίου και έπεσε πλέον το πρώτο τηλεφώνημα (σ.σ. Μητσοτάκη – Ερντογάν) για μια “καζάν καζάν” συνάντηση και “μοιρασιά”.2. Η Κυβέρνηση (και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί), θα κλείσουν πρώτα την μυστική Συμφωνία με την Τουρκία, έπειτα η Τουρκία θα ενημερώσει την Αίγυπτο και τότε η Αίγυπτος θα προχωρήσει σε Συμφωνία ΑΟΖ με την Ελλάδα (εις βάρος της Ελλάδας), η οποία θα πανηγυριστεί σαν τεράστια “Εθνική Επιτυχία”! Και σαν η μόνη δήθεν δυνατή διέξοδος στην τουρκική ανάσχεση!3. Τότε η Τουρκία με “βαριά” δήθεν καρδιά θα ζητήσει τριμερή συνάντηση με Ελλάδα και Αίγυπτο, όπου θα ανακοινώσει ότι Συμφωνεί στην “τουρκική” ΑΟΖ που της παραχωρούμε, για χάρη της καλής γειτονίας”…."