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B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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183 views • November 01, 2021
B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.

В этом выпуске обсудили:
· Нашу встречу с вами;
· Новый штамм;
· Манипулирование статистикой;
· Что делать в сложившейся ситуации;
· Заботу о себе;
· Фаучи и его незаконную деятельность;
· Почему не нужно покупать сертификат;
· Закон об эвакуации.

В видео Инга упомянула пост про осень https://www.instagram.com/p/CS6smhdNFXR/
Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/

⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
· B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
· B.I.G. News 49. Неофашизм в действии https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-49/
· B.I.G. News 48. Дискредитация укольной компании https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-48/
· B.I.G. News 47. Что нас ждет https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-47/
· B.I.G. News 46. Про Канаду, белок, оксид, контакты и другие новости https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-46/

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— Brighteon, канал Boris Grinblat

❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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vaccinationstatisticsbig news
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