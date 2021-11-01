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B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу
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183 views • November 01, 2021
B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
В этом выпуске обсудили:
· Нашу встречу с вами;
· Новый штамм;
· Манипулирование статистикой;
· Что делать в сложившейся ситуации;
· Заботу о себе;
· Фаучи и его незаконную деятельность;
· Почему не нужно покупать сертификат;
· Закон об эвакуации.
В видео Инга упомянула пост про осень https://www.instagram.com/p/CS6smhdNFXR/
Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
· B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
· B.I.G. News 49. Неофашизм в действии https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-49/
· B.I.G. News 48. Дискредитация укольной компании https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-48/
· B.I.G. News 47. Что нас ждет https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-47/
· B.I.G. News 46. Про Канаду, белок, оксид, контакты и другие новости https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-46/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
В этом выпуске обсудили:
· Нашу встречу с вами;
· Новый штамм;
· Манипулирование статистикой;
· Что делать в сложившейся ситуации;
· Заботу о себе;
· Фаучи и его незаконную деятельность;
· Почему не нужно покупать сертификат;
· Закон об эвакуации.
В видео Инга упомянула пост про осень https://www.instagram.com/p/CS6smhdNFXR/
Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
· B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
· B.I.G. News 49. Неофашизм в действии https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-49/
· B.I.G. News 48. Дискредитация укольной компании https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-48/
· B.I.G. News 47. Что нас ждет https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-47/
· B.I.G. News 46. Про Канаду, белок, оксид, контакты и другие новости https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-46/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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