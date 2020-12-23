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У вас горит дом? Тогда мы идём к вам! (ПРАВДА О РАКЕ)
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54 views • December 23, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам анимационный фильм, который входил в 5-ю серию фильма "Правда о раке", но при переводе этой серии мы не включили его, т.к. решили выпустить отдельно.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
"У ВАС ГОРИТ ДОМ? Тогда мы идём к вам!" - это сатира, в которой пожар в доме используется в качестве аналогии, иллюстрирующей, как современная медицина подходит к лечению рака, используя традиционную "тройку" методов - хирургию, химиотерапию и лучевую терапию.
Хочешь знать всю правду о раке? Читай бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: http://medalternativa.info/
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
"У ВАС ГОРИТ ДОМ? Тогда мы идём к вам!" - это сатира, в которой пожар в доме используется в качестве аналогии, иллюстрирующей, как современная медицина подходит к лечению рака, используя традиционную "тройку" методов - хирургию, химиотерапию и лучевую терапию.
Хочешь знать всю правду о раке? Читай бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: http://medalternativa.info/
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