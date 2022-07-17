TLV1 – 2do extracto del 4to Programa de SOLUCIONES: La agenda que nos quiere destruir como humanidad – Lucas Salminci entrevista al abogado Alejandro Bedetti

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¿Por qué vino y aun no se ha ido esta plandemia? - Soluciones, como poder salir de esta trampa.
Conducción Lucas Salminci, activista anti plandemia y profesor de economía.
Entrevistado en este extracto correspondiente a este 4to programa 2022:
Alejandro Bedetti: activista anti plandemia, abogado, jurisconsulto, politólogo e investigador revisionista.
Ver programa completo:https://odysee.com/@canaltlv1:2/Soluciones-N%C2%B004---La-agenda-que-nos-quiere-destruir:e