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Отказаться от наВОЗа Ольга Будина Общерегиональная конференция «Вакцинация вопросы и ответы»
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23 views • August 16, 2021
7 августа в г. Орёл прошла Общерегиональная конференция «Вакцинация: вопросы и ответы». https://slavradio.org/news/konferenciya-dobrovolnogo-vakcinirovaniya-2021/ , https://vk.com/video-70828646_456246706
Ведущий конференции Андрей Аркадьевич Иванов, отец шестерых детей, семейный психолог и бизнес-тренер, общественный деятель организатор Северного Делового Форума «Ливадия».
На конференции присутствовали и выступали:
Представители Независимой Ассоциации Врачей:
- Елена Николаевна Кириченко, химик–генетик, 17 лет работы в различных лабораториях органического синтеза, аналитических и производственных лабораториях. 14 лет сотрудничества с различными фармкомпаниями в области токсикологии, биохимии и молекулярной биологии. Из них 7 лет – в области генетики.
- Светлана Васильевна Борисова, врач терапевт.
- Валерия Георгиевна Орлова, врач нутрициолог.
Врачи и эпидемиологи:
- Елена Владимировна Шураева, член независимого профсоюза «Действие», координатор общественного движения «Граждане Орла».
- Александр Алексеевич Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.
- Игорь Алексеевич Гундаров советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор.
- Наталья Викторовна Ионова, врач-кардиолог Областного Центра медицинской реабилитации в г. Оренбурге. Реаниматолог с 20-летним опытом работы.
Известные общественные и политические деятели:
- Ирина Юрьевна Кустицкая, представитель движения “Родительский отпор”. Представитель Мишустина Николая Николаевича, общественного деятеля в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, координатора общественного комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных и электронной идентификации, главы рабочей группы по защите семей и детей от ювенальных технологий. Кандидата в депутаты Государственной Думы 8 созыва по 76 Старооскольскому избирательному округу Белгородской области.
- Анастасия Горюнова, блоггер.
- Ольга Александровна Будина, российская актриса, лауреат Государственной премии РФ, член Правления Союза кинематографистов РФ, Академик Российской Академии кинематографических наук и искусств, эксперт Благотворительного фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- Игорь Анатольевич Шнуренко, журналист, писатель, ведущий, аналитик. Автор книг на тему искусственного интеллекта, футурологии и оценки текущих событий.
- Борис Сергеевич Галкин, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации.
- Ткачёва Тамара Андреевна, общественное движение общенародный союз “Возрождение России” г. Брянск.
- Елена Тимошкина, руководитель ассоциации общественного здоровья по городу Москва, представитель проекта «Оберег Жизни» (добровольное общество спасателей).
- Роман Николаевич Титов, координатор общероссийского движения “Возрождение”.
- Алексей Анатольевич Орлов, главный редактор “Народного Славянского радио”.
И ещё представители более 15 общественных организаций из семи регионов России: Орла, Брянска, Москвы, Смоленска, Курска, Воронежа и Нижнего Новгорода.
Целью конференции являлась:
Создание обращения-требования ко всем эшелонам власти, врачам, общественным и политическим деятелям - Защитить законные права и интересы граждан РФ при проведении вакцинации против COVID-19. Провести честное, независимое расследование о возникновении COVID-19, пандемии и вакцинации. Пересмотреть правила вакцинации и при обнаружении опасности приостановить вакцинацию на территории России.
коронавирусконференция
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
Ведущий конференции Андрей Аркадьевич Иванов, отец шестерых детей, семейный психолог и бизнес-тренер, общественный деятель организатор Северного Делового Форума «Ливадия».
На конференции присутствовали и выступали:
Представители Независимой Ассоциации Врачей:
- Елена Николаевна Кириченко, химик–генетик, 17 лет работы в различных лабораториях органического синтеза, аналитических и производственных лабораториях. 14 лет сотрудничества с различными фармкомпаниями в области токсикологии, биохимии и молекулярной биологии. Из них 7 лет – в области генетики.
- Светлана Васильевна Борисова, врач терапевт.
- Валерия Георгиевна Орлова, врач нутрициолог.
Врачи и эпидемиологи:
- Елена Владимировна Шураева, член независимого профсоюза «Действие», координатор общественного движения «Граждане Орла».
- Александр Алексеевич Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.
- Игорь Алексеевич Гундаров советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор.
- Наталья Викторовна Ионова, врач-кардиолог Областного Центра медицинской реабилитации в г. Оренбурге. Реаниматолог с 20-летним опытом работы.
Известные общественные и политические деятели:
- Ирина Юрьевна Кустицкая, представитель движения “Родительский отпор”. Представитель Мишустина Николая Николаевича, общественного деятеля в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, координатора общественного комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных и электронной идентификации, главы рабочей группы по защите семей и детей от ювенальных технологий. Кандидата в депутаты Государственной Думы 8 созыва по 76 Старооскольскому избирательному округу Белгородской области.
- Анастасия Горюнова, блоггер.
- Ольга Александровна Будина, российская актриса, лауреат Государственной премии РФ, член Правления Союза кинематографистов РФ, Академик Российской Академии кинематографических наук и искусств, эксперт Благотворительного фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- Игорь Анатольевич Шнуренко, журналист, писатель, ведущий, аналитик. Автор книг на тему искусственного интеллекта, футурологии и оценки текущих событий.
- Борис Сергеевич Галкин, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации.
- Ткачёва Тамара Андреевна, общественное движение общенародный союз “Возрождение России” г. Брянск.
- Елена Тимошкина, руководитель ассоциации общественного здоровья по городу Москва, представитель проекта «Оберег Жизни» (добровольное общество спасателей).
- Роман Николаевич Титов, координатор общероссийского движения “Возрождение”.
- Алексей Анатольевич Орлов, главный редактор “Народного Славянского радио”.
И ещё представители более 15 общественных организаций из семи регионов России: Орла, Брянска, Москвы, Смоленска, Курска, Воронежа и Нижнего Новгорода.
Целью конференции являлась:
Создание обращения-требования ко всем эшелонам власти, врачам, общественным и политическим деятелям - Защитить законные права и интересы граждан РФ при проведении вакцинации против COVID-19. Провести честное, независимое расследование о возникновении COVID-19, пандемии и вакцинации. Пересмотреть правила вакцинации и при обнаружении опасности приостановить вакцинацию на территории России.
коронавирусконференция
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
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