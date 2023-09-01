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UK NEWS... LET THE COVID HOAX & POISON INJECTION CULLING BEGIN AGAIN ON, WAIT FOR IT... YES '9_11'
Alex Hammer
Alex Hammer
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469 views • September 01, 2023


(world orders review)


UK NEWS... LET the COVID HOAX & POISON INJECTION CULLING

... begin again on... WAIT for it... YES... '9_11' (You couldn't make it up, but they can and have...)

================

# (WOR) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

(source) OMG / visit and subscribe @

https://www.bitchute.com/channel/httpswwwbitchutecomchannel9a901nw/

================

LATEST UK STATS : 'MASSIVE DEATHS' among the "VACCINATED" !!! WHY???

https://www.bitchute.com/video/7xKO3kHsUZWT/

PERU declares HEALTH EMERGENCY due to ''SPIKE'' in GUILLIAN-BARRE SYNDROME?

https://www.bitchute.com/video/JOe7Yw16hfD9/

ALL-CAUSE MORTALITY FIGURES in Various Parts of the World [A DEEPER LOOK]

(Anders Brunstad, Norway) https://www.bitchute.com/video/Oa1sjHeQYu3Z/

"VACCINES" (HPV, COVID, SCARIANTS, LOCKDOWNS; THE "VIRUS" POOSHERS)

Courtenay [ISLE of MAN] on the Issues... https://www.bitchute.com/video/gLDdii4IduKy/

COVID ⧸ LOCKDOWNS19 - 2024 (SCREW YOUR FREEDOM) !

https://www.bitchute.com/video/dl5reINHO7af/

[2A] GRAPHENE, 5G, the 26 GHZ BAND and the THREAT of a ZOMBIFICATION

https://www.bitchute.com/video/emjxN0Jbrsoj/

[3A] GRAPHENE and the BIOMOLECULAR CORONA EFFECT #SPIKE PROTEIN DECEPTION

https://www.bitchute.com/video/gAhehwM9T2Q2/

[3D] VACCINE, NANO GRAPHENE & ELECTROMAGNETIC STIMULATION

https://www.bitchute.com/video/6053odGv2CBL/

[4A] GRAPHENE OXIDE NANOPARTICLES [BIOSYNTHESIS & TOXICITY];

the TOP UP by VACCINE '''BOOSTER''' TICKTACKTOE https://www.bitchute.com/video/HpJsliN6IGSI/

[4B] HACKING BIO-NANO DEVICES / PEOPLE, POPULATIONS [A RADIO FREQUENCY (MINORITY REPORT) SOCIETY] ? https://www.bitchute.com/video/tKTJiOieRVCP/


[5A] (THE SECRET SAUCE) REDUCED & FUNCTIONALIZED GRAPHENE OXIDE HYDROGEL NANO-TECH https://www.bitchute.com/video/6tUUg17RtOTP/

-------------------------

[DOC] Synthesis and Toxicity of Graphene Oxide Nanoparticles

[A Literature Review of In Vitro and In Vivo Studies] https://www.researchgate.net/publication/352344572_Synthesis_and_Toxicity_of_Graphene_Oxide_Nanoparticles_A_Literature_Review_of_In_Vitro_and_In_Vivo_Studies

-------------------------

LQC (The Game is Over) [FULL CONF. # 🇬🇧🇺🇸 ENG. VOICE OVER]

https://www.bitchute.com/video/dcvIfVY8m1Jh/

(WOR) 'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' (Sinfonía de NANO)

https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/

THE COV-IDS, THE PSYOPS & THE SUPPLICANTS

https://www.bitchute.com/video/7ztEcoPHpX2L/

THE COV-ID INJECTION RESET (WOR feat. Ricardo Delgado LQC)

https://www.bitchute.com/video/AVoFxtHTOKM5/


RIDERS on the STORM [tINtra-BODY Nano-NETwork]

(WOR feat. CORONA2INSPECT) https://www.bitchute.com/video/zrymxCjjkQ9y/

(WOR) #NOT-A-VAC ! (Ohh... If THESE TREES Could TALK) !

[🎶 Instrumental] https://www.bitchute.com/video/krk75vgZjTsL/

COV-ID JABBERS "NO DOUBT... IT'S SAFE" !

https://www.bitchute.com/video/fDJAt7E8vbqb/


What is IN the COV-ID INJECTS (report)

https://www.bitchute.com/video/YD8ecv91vyGX/


MASS INJECTION (GRAPHENE, NANO, EMF POISONING) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1Ee3McSWwME7/

COVID 'VAX' GRAPHENE, DEPOP + NEURO-MODULATION

https://www.bitchute.com/video/j6OgsGhEpkPO/

'GRAPHENE' Oxide STRUCTURES (ALL 'INJECTS' SUSPECT) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

GRAPHENE in the COV-ID "VACCINE" (Prof. Pablo Campra)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1TwV7p8aRhY1/


Prof. Campra GRAPHENE (LQC) Report: [ENG]

https://docdro.id/7DAXqet:[ES] https://docdro.id/PXcBfeQ


(LQC / Dr. Pablo Campra) [SPECIAL REPORT]

https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH

(LQCa; SPECIAL REPORT) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

SELF-ASSEMBLED GRAPHENE based CARBON NANOTUBES in PFIZER

https://www.bitchute.com/video/2qF8HOQVLj9P/

More GRAPHENE STRUCTURES In SINOPHARM & SPUTNIK

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/7p7744GxVQBR/

ASTRA / MODERNA / PFIZER (COV-ID INJECTIONS) "FULL of GRAPHENE..." !

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/mSpBIr4IBn3o/

NATURE & PURPOSE of the COVIDIAN [GRAPHENE +] INJECTS

(Ricardo Delgado SUMMARY) https://www.bitchute.com/video/hwWSM0SEH7wU/

COV19 INJECT, NANO Networks, TESLAPHORESIS; EMF / 5G

(Dr. Pablo Campra / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

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tangentopolis (world orders review)

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