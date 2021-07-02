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Доктор Роджер Ходкинсон рассказывает правду о вакцине от K0вид
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1545 views • July 02, 2021
Обязательно посмотрите и послушайте - на английском, но с русскими титрами. Не показывайте тем, кто уже вакцинирован - зачем психологически травмировать людей, если уже нельзя отменить сделанную вакцину.
Ответ ведущей, которая брала интервью, и которая 5 раз поставила один и тот же вопрос - почему докторов, думающих также, не слышно? Почему их нет? Или почему их очень мало? - Ответ очень простой:
Если вы соберете форум честных докторов, которые понимают, что происходит, и которые не дрожат над своим рабочим местом или положением в медицинской иерархии, то большинство из них, возможно, скажут тоже самое, что вы услышали в этом интервью. Но! Если организаторы такого форума дадут микрофон только тем, кто поддерживают вакцинацию, и запретят высказывать мнение тем, кто против, то произойдет именно то, что происходит сейчас.
Источник: Страничка Zinovi Kurolap на Facebook https://www.facebook.com/100001863715161/videos/5625114607560607/
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Ответ ведущей, которая брала интервью, и которая 5 раз поставила один и тот же вопрос - почему докторов, думающих также, не слышно? Почему их нет? Или почему их очень мало? - Ответ очень простой:
Если вы соберете форум честных докторов, которые понимают, что происходит, и которые не дрожат над своим рабочим местом или положением в медицинской иерархии, то большинство из них, возможно, скажут тоже самое, что вы услышали в этом интервью. Но! Если организаторы такого форума дадут микрофон только тем, кто поддерживают вакцинацию, и запретят высказывать мнение тем, кто против, то произойдет именно то, что происходит сейчас.
Источник: Страничка Zinovi Kurolap на Facebook https://www.facebook.com/100001863715161/videos/5625114607560607/
Материалы в тему
· Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/
· K0вид-вакцины – оружие массового поражения человеческой расы. Доктор Вернон Коулман https://medalternativa.info/video/k0vid-vakcini-oruzhie/
· Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/
· Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/
· Вакцины от Covid — это форма «вооружённой медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/
· Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/
· Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
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— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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