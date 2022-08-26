BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

DEPOPULATION.. WHY THE DISBELIEF..?
Alex Hammer
Alex Hammer
5188 followers
Follow
3
Share
Report
422 views • August 26, 2022

================(world orders review)

================

DEPOPULATION ! WHY THE DISBELIEF ?

https://www.bitchute.com/video/2o66bGF4O5dB/ [SHARE]

================

https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

(source) https://www.bitchute.com/channel/candy/

(mirror) https://www.bitchute.com/video/TYfeSmFyJlLf/

================

NATURE & PURPOSE of the COVIDIAN [GRAPHENE +] INJECTS

(Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/hwWSM0SEH7wU/

SEE ALSO an ESSENTIAL DEEP DIVE EDITION @

The PURPOSE of VACCINATION [Ricardo Delgado]

https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/

#NOT-A-VAC ! (Ohh... If THESE TREES Could TALK) !

[🎶 Instrumental] https://www.bitchute.com/video/krk75vgZjTsL/

They are INOCULATING the POPULATION with GRAPHENE Oxide & NANO-TECH

(Ricardo Delgado / The message has to be repeated)

https://www.bitchute.com/video/v5HtwPnRDByj/

The MICROSCOPE DOES NOT LIE ! (Dr Jose Luis Sevillano)

https://www.bitchute.com/video/UinVQh6eoBgf/

'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' [PT. 02]

https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/

DROP OF PFIZER 'VACCINE' / GRAPHENE SELF ASSEMBLY / ONE MINUTE

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/dXz2exZpvR8q/

-

CONDOMS Contain Reduced GRAPHENE Oxide (Quinta Columna) [FRA Subs]

https://www.bitchute.com/video/FE7iyPzu6o0A/

-

'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?

(La Quinta Columna 22.06.17) https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/

-

CLEXANE 6000 HEPARIN [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE

(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/

More GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES In Multiple COV-ID + CALENDAR 'Vaccines'

(La Quinta Columna 22.05.10) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/

CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]

(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]

(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/

GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)

https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/

Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET

VAX NANOTECH - GRAPHENE

https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/

(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks

https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]

(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/

SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T

(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/

GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC

(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/

ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION

(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/

ARGENTINA, ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS

https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/

ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]

(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/

GRAPHENE & MICRO-TECH VAX 'Confirmed' [ARGENTINA]

https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/

ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/

SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]

https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/

BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)

[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/

================


Shared from and subscribe to:

tangentopolis (world orders review)

https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/


Keywords
biblepropagandagenocidecriminalsnwoagenda 21sheddingmandatesfrequency weaponsmedical tyrannyforced vaccinesmorgellonsnano techbio warfarecovid hoaxmrnahydrogelquantum dotsvaccine passportsspike proteinsgraphene oxide
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Algal Bloom Fed by Gaza Sewage Shuts Down Israeli Desalination, Forcing Water Rationing

Algal Bloom Fed by Gaza Sewage Shuts Down Israeli Desalination, Forcing Water Rationing

Garrison Vance
Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Edison Reed
The AI Acceleration Paradox: Why Local Intelligence Is the Only Defense Against Permission Control

The AI Acceleration Paradox: Why Local Intelligence Is the Only Defense Against Permission Control

Mike Adams
The Faraday ballistic shield backpack: Essential emergency protection for the modern world

The Faraday ballistic shield backpack: Essential emergency protection for the modern world

HRS Editors
Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Garrison Vance
Study: Screens are corroding teens&#8217; belief in a healthy life

Study: Screens are corroding teens’ belief in a healthy life

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy