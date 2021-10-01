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Обращение ко всем родителям, чьи дети посещают детские сады и школы в Израиле, а так же для учителям, воспитателям детских садов, директорам школ, работникам образования и преподавателям.
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80 views • October 01, 2021
Я получаю различные вопросы и реакции от людей,- "Нашему ребёнку не позволяют войти",- что делать ?
Послушайте внимательно, это наша борьба, и это наша возможность сегодня. Если мы не будем бороться с этим сегодня, то завтра будет ещё хуже.
Послушайте внимательно, это наша борьба, и это наша возможность сегодня. Если мы не будем бороться с этим сегодня, то завтра будет ещё хуже.
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