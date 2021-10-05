© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Senador Rand Paul de EEUU: Se ha demostrado que la inmunidad natural adquirida es más robusta y duradera que las Vacunas Covid19
Follow
2
Share
Report
145 views • October 05, 2021
¿Por qué quieren vacunas a personas que ya tienen inmunidad natural adquirida al haber pasado ya el síndrome Covid19?
¿Es seguro para ellos vacunarse con una terapia génica experimental?
(30 de septiembre de 2021)
El senador Rand Paul de EEUU deja en ridículo a Xavier Becerra, secretario de salud de EEUU que quiere imponer vacunaciones masivas ignorando la inmunidad natural de las personas, e ignorando la propia ciencia.
Es un material importante porque queda en evidencia el poco o nulo sustento científico sobre el que se están basando las vacunaciones contra SARS-CoV-2.
Más info en: https://elinvestigador.org/
¿Es seguro para ellos vacunarse con una terapia génica experimental?
(30 de septiembre de 2021)
El senador Rand Paul de EEUU deja en ridículo a Xavier Becerra, secretario de salud de EEUU que quiere imponer vacunaciones masivas ignorando la inmunidad natural de las personas, e ignorando la propia ciencia.
Es un material importante porque queda en evidencia el poco o nulo sustento científico sobre el que se están basando las vacunaciones contra SARS-CoV-2.
Más info en: https://elinvestigador.org/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.