¿Qué hay delante y detrás de la plandemia? Parte 4 de 4: María Eva Díaz entrevista al Consultor activista Santiago Caviglia

Programa especial con testimonios de grandes figuras del activismo anti plandemia:

- Dr. Guery Cordero Garrafa (Bolivia): Médico cirujano y homeópata, especialista en terapia neural, acupuntura, medicina tradicional China, medicina ayurvédica, fisiología renal y digestiva, nosología, noesiterapia y tratamientos de enfermedades degenerativas. En Bolivia, uno de los principales impulsores de la legalización de la Solución del Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico contra el síndrome COVID e impulsor contra la obligatoriedad de los inóculos transgénicos de experimentación “anti COVID”.

- Cristina Brito (Argentina, Alemania): Productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación. Idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas (incluyendo la Solución de MMS y testimonio de vida con la Solución del Dióxido de Cloro –CDS-).

- Dr. Gastón Cornú Labat (Argentina, USA, España). Médico cirujano e integrativo. Activista en contra de la corrupción del sistema medico de Washington y en contra de estas agendas globalistas pandémicas impulsadas por los poderes supra nacionales.



En este encuentro además, la periodista y conductora María Eva Díaz -en su programa Recreación, Salud y Mucho Más, emitido en Radio Autentica Online (www.radioautenticaonline.com.ar)-; entrevista al Consultor activista especialista en estrategias y conductas humanas Santiago Caviglia.

Dicho consultor estratégico ha estado asesorando a líderes, referentes sociales y principales miembros pertenecientes a las diversas organizaciones internacionales anti plandemia y anti agendas globalistas de destrucción y exterminio impuestas por los poderes supra nacionales de control y explotación.



En dicha entrevista, Santiago Caviglia realiza una dura crítica a tales líderes activistas y referentes sociales anti plandemia, aportando a su vez alternativas y propuestas a modo de solución.



¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal y genuina solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?

¿Será por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?



Superemos nuestra soberbia, limitaciones y carencias. Reconozcamos con sinceridad nuestros errores y rectifiquemos con responsabilidad las consecuencias de los mismos.

Estemos muy atentos de aquellos que no quieren afrontar con coraje y transparencia dichas cuestiones.

Dejemos de ser víctima del engaño, la simulación y los falsos líderes que se disfrazan de oveja para ocultar sus miserias y ladinas intenciones.