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¿Qué hay delante y detrás de la plandemia? Parte 4 de 4: María Eva Díaz entrevista al Consultor activista Santiago Caviglia
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47 views • January 31, 2022
Programa especial con testimonios de grandes figuras del activismo anti plandemia:
- Dr. Guery Cordero Garrafa (Bolivia): Médico cirujano y homeópata, especialista en terapia neural, acupuntura, medicina tradicional China, medicina ayurvédica, fisiología renal y digestiva, nosología, noesiterapia y tratamientos de enfermedades degenerativas. En Bolivia, uno de los principales impulsores de la legalización de la Solución del Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico contra el síndrome COVID e impulsor contra la obligatoriedad de los inóculos transgénicos de experimentación “anti COVID”.
- Cristina Brito (Argentina, Alemania): Productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación. Idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas (incluyendo la Solución de MMS y testimonio de vida con la Solución del Dióxido de Cloro –CDS-).
- Dr. Gastón Cornú Labat (Argentina, USA, España). Médico cirujano e integrativo. Activista en contra de la corrupción del sistema medico de Washington y en contra de estas agendas globalistas pandémicas impulsadas por los poderes supra nacionales.
En este encuentro además, la periodista y conductora María Eva Díaz -en su programa Recreación, Salud y Mucho Más, emitido en Radio Autentica Online (www.radioautenticaonline.com.ar)-; entrevista al Consultor activista especialista en estrategias y conductas humanas Santiago Caviglia.
Dicho consultor estratégico ha estado asesorando a líderes, referentes sociales y principales miembros pertenecientes a las diversas organizaciones internacionales anti plandemia y anti agendas globalistas de destrucción y exterminio impuestas por los poderes supra nacionales de control y explotación.
En dicha entrevista, Santiago Caviglia realiza una dura crítica a tales líderes activistas y referentes sociales anti plandemia, aportando a su vez alternativas y propuestas a modo de solución.
¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal y genuina solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?
¿Será por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?
Superemos nuestra soberbia, limitaciones y carencias. Reconozcamos con sinceridad nuestros errores y rectifiquemos con responsabilidad las consecuencias de los mismos.
Estemos muy atentos de aquellos que no quieren afrontar con coraje y transparencia dichas cuestiones.
Dejemos de ser víctima del engaño, la simulación y los falsos líderes que se disfrazan de oveja para ocultar sus miserias y ladinas intenciones.
- Dr. Guery Cordero Garrafa (Bolivia): Médico cirujano y homeópata, especialista en terapia neural, acupuntura, medicina tradicional China, medicina ayurvédica, fisiología renal y digestiva, nosología, noesiterapia y tratamientos de enfermedades degenerativas. En Bolivia, uno de los principales impulsores de la legalización de la Solución del Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico contra el síndrome COVID e impulsor contra la obligatoriedad de los inóculos transgénicos de experimentación “anti COVID”.
- Cristina Brito (Argentina, Alemania): Productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación. Idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas (incluyendo la Solución de MMS y testimonio de vida con la Solución del Dióxido de Cloro –CDS-).
- Dr. Gastón Cornú Labat (Argentina, USA, España). Médico cirujano e integrativo. Activista en contra de la corrupción del sistema medico de Washington y en contra de estas agendas globalistas pandémicas impulsadas por los poderes supra nacionales.
En este encuentro además, la periodista y conductora María Eva Díaz -en su programa Recreación, Salud y Mucho Más, emitido en Radio Autentica Online (www.radioautenticaonline.com.ar)-; entrevista al Consultor activista especialista en estrategias y conductas humanas Santiago Caviglia.
Dicho consultor estratégico ha estado asesorando a líderes, referentes sociales y principales miembros pertenecientes a las diversas organizaciones internacionales anti plandemia y anti agendas globalistas de destrucción y exterminio impuestas por los poderes supra nacionales de control y explotación.
En dicha entrevista, Santiago Caviglia realiza una dura crítica a tales líderes activistas y referentes sociales anti plandemia, aportando a su vez alternativas y propuestas a modo de solución.
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Superemos nuestra soberbia, limitaciones y carencias. Reconozcamos con sinceridad nuestros errores y rectifiquemos con responsabilidad las consecuencias de los mismos.
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