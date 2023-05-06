Crimine organizzato: COVID-19 e ANTRACE-01 - Intervista con Heiko Schöning 06 Maggio 2023

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Nel suo nuovo libro "GAME OVER", il medico e ufficiale di riserva della repubblica federale tedesca Heiko Schöning documenta le attività criminali intorno al COVID-19. Come in una cianografia, gli autori di oggi, diciotto anni prima, commisero un crimine simile con batteri letali dell’antrace. Dettagli criminalistici e le sue capacità deduttive lo portarono alla conclusione che, ancora una volta sono gli stessi istituti e clan ad essere coinvolti in questo gioco infame. Persino l’ex presidente Trump ve ne gioca un ruolo... Nell'intervista esclusiva rilasciata a Kla.TV, Schöning fornisce i primi approfondimenti sulle sue scottanti rivelazioni.

