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Entrevista DISTRITO TV al biólogo Fernando López sobre el tema de la vacuna
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15 views • November 19, 2020
Os compartimos la entrevista que ha salido en DISTRITO TV al biólogo Fernando López sobre el tema de la vacuna. Una información que está desde hace mucho tiempo en Internet por muchas fuentes y en las redes sociales (aunque sistemáticamente censurada) y que por su puesto es ocultada y censurada por lo medios de comunicación al servicio de los poderes ocultos e intereses.
6 minutos de una información fundamental para podernos posicionar en un tema de importancia vital para todos.
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