Preghiera e Meditazione - BA BAK BENNU ( Tu vedi più lontano di me ) - Lezione 14

Il Mantra di stasera è BA BAAK BENNU ed è dedicato alla Fenice . L’Araba Fenice i rappresenta un po’ tutti noi, quando impariamo a reagire alle avversità della vita, rialzandoci più forti e motivati. Per questo abbiamo scelto come simbolo questo uccello mitologico, perché nello sport come nella vita è importante imparare dalle sconfitte rialzandosi sempre più forti e orgogliosi.



LA FENICE NELL’ANTICO EGITTO

Nell’antico Egitto, si narrava di Bennu, un uccello sacro che incarnava il dio Ra e il dio Osiride. La sua peculiarità era il canto, così melodioso da incantare persino le divinità. Il suo potere più grande era tuttavia un altro: poteva vivere molti secoli, addirittura cinque, per poi morire in un bellissimo falò da cui sarebbe rinato subito dopo. Gli antichi Egizi furono i primi a parlare della Fenice come del Bennu, dal verbo “benu” che significa risplendere, sorgere o librarsi in volo. I testi egizi narrano di un uccello simile ad un airone, apparso sulla prima collina emersa dalle acque primordiali. Nel tempo la Fenice venne associata col sole e rappresentava il BA (“l’anima”) del dio del sole Ra, di cui era l’emblema.