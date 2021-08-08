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THE ALMIGHTY POWER IS BOUT TO SHOW OUT ON THIS EARTH!
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70 views • August 08, 2021
OH THE WICKEDNESS HAS REACHED TO HIGH HEAVEN! LET THESE DEVILS ENACT WATEVER IT IS THEY THINK THEY CAN DO AGAINST THE CHILDREN OF THE MOST HIGH POWER! THEY GONNA SEE BETTER THAN THEY CAN BE TOLD! THE ALMIGHTY POWER IS GOING TO SHOW THEM WHO HE IS AND ITS GONNA BE RIGHT ON TIME! LET US CONTINUE TO RAISE OUR VOICES IN PRAISE HONOR AND GLORY TO OUR ALMIGHTY ONE! HAVE NO FEAR! STAND STRONG IN THE WORD THAT HAS BEEN ROOTED DEEPLY WITHIN US! WALK IN THE POWER OF TMH ALMIGHTY! HAVE FAITH THAT HE WILL PROTECT THOSE OF US THAT HAVE BEEN OBEDIENT TO THE LEADING OF THE SPIRIT TO BEST OF OUR ABILITY!
NO WEAPON FORMED AGAINST US SHALL PROSPER! THE FATHER WILL SURELY PROTECT THOSE THAT LOVE HIM!
NO WEAPON FORMED AGAINST US SHALL PROSPER! THE FATHER WILL SURELY PROTECT THOSE THAT LOVE HIM!
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