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Интервью Виктории ПреобРАженской. Март 2010 года
VictoriaRA
VictoriaRA
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35 views • January 19, 2021

Интервью Виктории ПреобРАженской. Март 2010 года. https://youtu.be/sCTQHB7fdO0  «Сегодня, наступило время возвращения Древнейшего Учения Софии Премудрой, Чьим Именем названы святые соборы. И это ТО Самое Время Софии, о котором изпоконвечно мечтали и предвещали мудрецы и пророки, мыслители и философы. А в их числе: Исус ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие. Азъ Не Говарю уже о многочисленных древних източниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех континентов, открывающих правду об ИзТарии и Создании МиРАздания. А Тварила Мир Духа и Материи Абсолют МиРАздания — Изначальная Эйн-Соф — София Премудрая, Великая Матерь Всего Сущего! »

(Виктория ПреобРАженская. «Духовное сохранение генофонда современной цивилизации на пике смены Формаций в Преддверии Квантового Скачка Солнечной Системы», 13.10.2013).

«Явление Матери Мира Стало Знамением для планеты Земля, как Наступление Новой Эры Света, Любви и Добра, Эпохи Золотого Века, Гармонии и Духовной ТРАнсформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый Скачок, или Эмерджентный (Морган, Александер) — переход на качественно новый уровень инобытия, стал реальным на стыках двух изТарических витков: патриархальной эпохи Рыб и матриархальной Эпохи Водолея, открывающей человечеству Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения ТРАнсформации — Духовной Алхимии — для того, чтобы Своим Сокровенным Словом Превратить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно Вечности»

(«Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»», июль 2013 года).

САЙТЫ:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

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