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David Bouquet : L’imposture de l’après-vie ! Les CoronaX-Files
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4 views • June 17, 2022

David Bouquet : L’imposture de l’après-vie ! Les CoronaX-Files

La conscience peut être leurrée…. Apprendre à mourir, c’est échapper au théâtre de la vie et de la mort. C’est un état de confusion plus ou moins dense selon la fin de vie de chacun… et elle peut affecter ce qui se passe après… l’astralisation c’est la notion de faux paradis, il tente de répondre sur le sujet de l’après-vie, la part des conditionnements et des croyances dans cette fin de vie… que reste-t-il dans ce processus de décomposition et recomposition, au-delà de ce tunnel ?

Cette machinerie de recyclage électromagnétique doit être décryptée et dénoncée… pour aller au-delà du leurre ! Comment se dégager de toute forme d’intention… comment anticiper un chemin d’après-vie ? Les différents processus de mort déterminent l’après-vie.

Par rapport à nos limites de sens, notre vie dépend du relâchement de l’élastique du retour ! Comment bien franchir ces vagues de sortie définitive ? C’est un processus hallucinatoire qui nous conduit dans un état de confusion… A quoi s’accrocher pendant la sortie de vie sans obéir aux injonctions du faux dieu, pour déconstruire le film Hollywoodien fourbe qui nous est présenté ?

Apprenons de notre vivant à dire non et poser les bonnes questions, prendre conscience que vous rêves, apprendre à maîtriser le scénario… se préparer à quitter le théâtre de la vie et de la mort, et à quitter les comédiens avec… On décrit quelque exercices et pratiques pour se préparer au moment T.

Le prix à payer pour quelque chose qui nous aimante vers la libération, défendre une vie transcendante, naturelle et organique… est primordial !


Voici le site de ses interviews sur mon blog : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/david-bouquet-lappel-dun-citoyen-francais-au-reveil-humain/

Sur son blog : https://capliberte7.wordpress.com/

Et sur sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCM10edMRNB546hG8pMpMu6g/featured

Retrouvez la page des CoronaX-Files ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/

Keywords
vieimposturemort
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