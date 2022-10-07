Programación predictiva: X-Files: Lucha contra el futuro (1998)

Obviando los Homo neanderthalensis, especie homínida de Eurasia, cazando en Norteamérica, es interesante observar que

• las decisiones de poder en este planeta esta en un grupo de industriales y hombres de negocios

• estas decisiones luego son ejecutadas por programas negros infiltrados en gobiernos (el hombre que fuma)

• su ideología es la supervivencia a toda costa, un principio satánico.

En cuanto los híbridos, el profesor David Jacobs ha retomado cuantiosas cantidades de testimonios de abducidos. Estos hablan de cómo los híbridos tienen una menta de colmena y pretenden introducirse en nuestra civilización secretamente. Físicamente, se nos parecen, pero pertenecen a los “otros.”

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