David Bergqvist inleder vår manifestation med skönsång och sätter rätta stämningen från början.

Sverige Sverige Sverige Fosterland är skriven 1899 av Werner von Heidenstam.



(Missade sorgligt nog att spela in första stroferna av sången, men ni får hålla till godo ändå.)





Sverige, Sverige, Sverige, fosterland

vår längtans bygd, vårt hem på jorden!



Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,

och dåd blev saga, men med hand vid hand

svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.



Fall julesnö och susa djupa mo!

Brinn österstjärna genom junikvällen!



Sverige, moder! Bliv strid, vår ro,

du land där våra barn en gång skall bo

och våra fäder sova under kyrkohällen!



David är verkligen DUKTIG på att sjunga!!!

Man blir riktigt rörd när man hör hans vackra stämma.

Vi hoppas David kommer att sjunga på många flera av våra manifestationer i framtiden!



ENJOY!!!