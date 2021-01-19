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Pris en otage ? Ça dépend de toi - Mika Denissot
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0 view • January 19, 2021
17 janvier 2021 : https://odysee.com/@mika-denissot:d/pris-en-otage-a-d-pend-de-toi-mika:2
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
@mika-denissot
Nous vivons dans des systèmes sociétaux qui sont conçus non pas pour le bien-être des humains qui vivent dedans, non pas pour leur évolution ou leur bonheur, encore moins pour leur développement psychique et spirituel, mais pour que le système lui-même ne s’effondre pas, ils sont conçus pour le profit, leur propre profit. Dans ces systèmes, nous sommes pris en otage depuis notre arrivée sur cette terre. Cette prise d’otages est une des plus violentes qu’il soit, car elle empêche dès le départ toute tentative de fuite.
💻 Insription au live : "Tu as RDV avec ton esprit "👇
➡️ Dimanche 31 janvier et 14 et 28 février 2021 à 9h France. : https://noe-soulinamind.com/tu-as-rendez-vous-avec-ton-esprit/
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➡️ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
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➡️ Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
➡️ Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
👀 A PROPOS DE MIKA👇🏽
➡️ https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
...
https://www.youtube.com/watch?v=Tn9qp2uACO8
URL LBRYlbry://@mika-denissot#d/pris-en-otage-a-d-pend-de-toi-mika#2
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
@mika-denissot
Nous vivons dans des systèmes sociétaux qui sont conçus non pas pour le bien-être des humains qui vivent dedans, non pas pour leur évolution ou leur bonheur, encore moins pour leur développement psychique et spirituel, mais pour que le système lui-même ne s’effondre pas, ils sont conçus pour le profit, leur propre profit. Dans ces systèmes, nous sommes pris en otage depuis notre arrivée sur cette terre. Cette prise d’otages est une des plus violentes qu’il soit, car elle empêche dès le départ toute tentative de fuite.
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