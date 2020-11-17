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17.11.2020. СВЕТЯЩИЕСЯ МЯСО? К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
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1016 views • November 18, 2020
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Содержание:
00:58 Украинку шокировало мясо, которое светится в темноте: фото и пояснение экспертов. https://ria-m.tv/news/216099/ukrainku_shokirovalo_myaso_kotoroe_svetitsya_v_temnote_foto_i_poyasnenie_ekspertov.html.
04:11 ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЖЕСТЬ. Зачем НЕСТЛЕ И ПЕПСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПИЩЕВУЮ ЧЕЛОВЕЧИНУ? Не веришь? ЗАГУГЛИ НЕК293. https://www.youtube.com/watch?v=y0_dmrVQcVM.
17:38 Горящие глаза на концерте Шнурова: вечеринка потребителей адренохрома! Шнуров и адренохром! https://www.youtube.com/watch?v=2oq63cL36O4.
Сегодня мы обсудим различные случаи свечения: свечения мяса, светящиеся глаза, которые являются последствием каннибализма. Также поговорим об абортируемых эмбрионах, кто и зачем их используют.
Содержание:
00:58 Украинку шокировало мясо, которое светится в темноте: фото и пояснение экспертов. https://ria-m.tv/news/216099/ukrainku_shokirovalo_myaso_kotoroe_svetitsya_v_temnote_foto_i_poyasnenie_ekspertov.html.
04:11 ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЖЕСТЬ. Зачем НЕСТЛЕ И ПЕПСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПИЩЕВУЮ ЧЕЛОВЕЧИНУ? Не веришь? ЗАГУГЛИ НЕК293. https://www.youtube.com/watch?v=y0_dmrVQcVM.
17:38 Горящие глаза на концерте Шнурова: вечеринка потребителей адренохрома! Шнуров и адренохром! https://www.youtube.com/watch?v=2oq63cL36O4.
Сегодня мы обсудим различные случаи свечения: свечения мяса, светящиеся глаза, которые являются последствием каннибализма. Также поговорим об абортируемых эмбрионах, кто и зачем их используют.
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