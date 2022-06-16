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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Γερουσιαστής Malcolm Roberts: “Ψηφιακή Ταυτότητα = Ψηφιακή Φυλακή”
NIOLAND
NIOLAND
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373 views • June 16, 2022

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – Ο γερουσιαστής Malcolm Roberts Αυστραλός πολιτικός του One Nation της Pauline Hanson στις 01/12/2021 δημοσίευσε μια παρέμβαση του μέσω videoconference για το νομοσχέδιο για την ψηφιακή ταυτότητα.


ΑΡΚΕΙ ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.


Το νομοσχέδιο για την αξιόπιστη ψηφιακή ταυτότητα αντιπροσωπεύει μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Αυστραλίας. Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ ενός ελεύθερου, προσωπικού επιχειρηματικού μέλλοντος και μιας εποχής ψηφιακής επιτήρησης στην οποία η κυβέρνηση βρίσκεται στη μέση κάθε αλληλεπίδρασης των Αυστραλών μεταξύ τους και με τον κόσμο.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3Ff4BG9


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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vaccineaustraliadigitalidmalcolmroberts
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