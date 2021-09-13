Dr Manuel APARICIO traite et soigne le COVID-19 avec le Dioxyde de Chlore et l'Ivermectine associés

Source vidéo : @RedFlagCryptoAlertDans "The Stew Peters Show" aux Etats-Unis, le Docteur Manuel APARICIO du Mexique, explique comment il traite et soigne le COVID-19 avec le Dioxyde de Chlore et l'Ivermectine. Des milliers de patients soignés avec 99,3% de réussites et des personnes de 0 à 104 ans.Plus de 5000 médecins dans le monde utilisent ce traitement, mais il est en réalité interdit. Le Docteur APAROCIO explique, entre autres, qu'il n'a pas le droit de traiter les malades dans l'hôpital où il travaille, malgré des résultats incroyablement bons !Voir l'article de Cogiito.com, ici :