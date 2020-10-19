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КОРЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИРУСОМ! (Победа д-ра Штефана Ланка в высшем суде Германии)
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102 views • October 19, 2020
Когда-то немецкий биолог доктор Штефан Ланка предложил выплатить 100 000 евро любому, кто сможет представить научные доказательства существования вируса кори. Пожелавший получить приз Д.Барденс привёл в качестве доказательства все основные работы, посвящённые кори. Дело рассматривалось в двух судебных инстанциях Германии с привлечением учёных экспертов. О том, чем закончился этот судебный процесс и почему он так важен - смотрите в этом видео.
Источник: Канал Наука жизни https://www.youtube.com/channel/UCYo4-gpS7hQGjwyqVfLGTFw
Источник: Канал Наука жизни https://www.youtube.com/channel/UCYo4-gpS7hQGjwyqVfLGTFw
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